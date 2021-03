España consumió el lote de vacunas sospechosas de AstraZeneca; OMS desestima problema de seguridad

Los servicios sanitarios españoles ya han administrado todas las dosis de un lote de la vacuna covid-19 elaborada por AstraZeneca que según algunos países puede provocar graves efectos secundarios, dijo el viernes 12 de marzo de 2021 la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

Varios países nórdicos interrumpieron el jueves el uso de la inyección de AstraZeneca tras los informes sobre la formación de coágulos de sangre en algunas personas vacunadas.



"Este lote ya fue suministrado y distribuido", dijo Darias, quien aseguró que el sistema nacional de control para hacer un seguimiento de las personas tras la vacunación sólo había detectado efectos secundarios leves como dolores de cabeza, mareos y molestias intestinales.



Un sindicato de la policía dijo el viernes que el lote en cuestión se utilizó principalmente para inocular a los agentes y pidió al Ministerio de Sanidad que supervisara de cerca su salud.



Austria suspendió el uso de un lote de vacunas de AstraZeneca mientras se investiga una muerte por trombo y un caso de embolia pulmonar.



La Agencia Europea del Medicamento (EMA, por su sigla en inglés) ha respaldado el compuesto y ha afirmado que los beneficios superan los riesgos.



Una portavoz de la Organización Mundial de la Salud dijo que un comité asesor de expertos de la OMS está estudiando la vacuna de AstraZeneca después de que algunos países hayan interrumpido su distribución, pero indicó que no hay ninguna razón para no utilizarla.



Darias explicó que España esperará nuevas indicaciones de la EMA antes de tomar cualquier medida en contra del uso de la vacuna e insistió en que el número de casos de eventos trombóticos entre las personas vacunadas no era mayor que en la población general.