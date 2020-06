España impone mascarilla obligatoria hasta derrotar ‘definitivamente’ al virus

LEA TAMBIÉN

El uso de la mascarilla seguirá siendo obligatorio en España so pena de multa cuando acabe el desconfinamiento, hasta que el nuevo coronavirus sea derrotado “definitivamente”, anunció el martes 9 de junio del 2020 el ministro de Salud, Salvador Illa.

Las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros (USD 112) si no llevan mascarilla en la vía pública o en espacios cerrados cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, según un comunicado del Ministerio de Salud.



También será obligatorio su uso en los transportes públicos, los aviones o los vehículos privados cuyos ocupantes no convivan en un mismo domicilio.



España, uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus con más de 27 000 víctimas, impuso el 21 de mayo el uso de las mascarillas a los mayores de seis años en la vía pública y en los espacios cerrados si no se puede mantener la distancia de seguridad.



Desde el 4 de mayo ya era obligatorio en los transportes públicos.



Esta nueva decisión forma parte de un conjunto de medidas destinadas a continuar la lucha contra el virus una vez termine el desconfinamiento y se levante el estado de alarma el 21 de junio.



“Todas estas medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma (...) deben seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva”, insistió el ministro de Sanidad.