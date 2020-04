España y Francia revelan sus muy esperados planes de acción para salir del confinamiento

LEA TAMBIÉN

España y Francia detallan este martes 28 de abril del 2020 sus planes de acción para salir gradualmente del confinamiento impuesto por la pandemia, tras registrar un esperanzador descenso de las víctimas diarias del nuevo coronavirus, que ya causó más de 211 000 muertos en todo el mundo.

En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciará los primeros pasos para comenzar a aliviar a mediados de mayo el rígido confinamiento de la población vigente desde el 14 de marzo y reactivar la maltrecha economía.



Esta nueva etapa es posible gracias a que el país registró este martes su quinta jornada consecutiva por debajo de los 400 muertos diarios, con 301 fallecimientos, lo que confirma una desacaleración de los decesos diarios desde que se superara el pico de contagios a principios de abril, cuando se llegaron a registrar 950 muertes en 24 horas.



Con 23 822 muertos, España, el tercer país más golpeado del mundo por la pandemia, detrás de Estados Unidos e Italia, ya comenzó a flexibilizar el domingo pasado las reglas de confinamiento, autorizando a los niños a salir a las calles por primera vez en más de seis semanas para dar un paseo diario, acompañado por un adulto.

Esta imagen muestra el jardín cerrado del Palacio Real el 27 de abril de 2020 en París, el día 42 de un estricto encierro en Francia para detener la propagación del covid-19. Foto: AFP





Nueva etapa 'progresiva'



Los españoles esperan también con ansias escuchar los planes del gobierno para reactivar la economía del país, donde la tasa de desempleo subió al 14,4% en el primer trimestre del año, un periodo en el que ya comenzó a sentirse el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.



Según las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) , a finales del primer trimestre el número de ocupados en España disminuyó en 285 600 personas.



Estos datos no tienen en cuenta a las personas afectadas por los planes de suspensión temporal de empleo.



“No reflejan, ni de lejos, la situación del empleo hoy en nuestro país”, que es “absolutamente dramática”, dijo el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez, a la radio Onda Cero.



En Francia, donde el virus ya mató a más de 23.000 personas, será el primer ministro, Edouard Philippe, el encargado de revelar el muy esperado plan para levantar progresivamente el confinamiento impuesto desde el 17 de marzo en el país, que entrará en vigor en dos semanas.



Las medidas serán anunciadas ante el parlamento y será seguido de un debate y una votación, en la que sólo 75 de los 577 diputados podrán entrar en la Asamblea Nacional para respetar el distanciamiento social, y los demás podrán votar a distancia.



Esta “nueva etapa” será “progresiva”, anticipó el presidente Emmanuel Macron en su última alocución televisada y advirtió que las reglas podrían “adaptarse” en función de los resultados.



A diferencia de Italia, que mantendrá las escuelas cerradas hasta septiembre y España que no ha decidido si las escuelas podrán reabrir antes de terminar el curso o esperarán al próximo, Francia apostará por un regreso voluntario a las escuelas a partir del 11 de mayo.



Es posible también que se permita la reapertura de algunos comercios “no esenciales” y que se autorice a la gente a moverse libremente entre las ciudades. Sin embargo, el gobierno ya adelantó que los restaurantes y cafés, permanecerán cerrados más allá de mediados de mayo.





Los surfistas regresan a las playas en Australia



La pandemia ha matado a 211 000 personas en el mundo, un 85% de ellas en Europa y en Estados Unidos, desde que brotó en China en diciembre, según un recuento de la AFP .



Oficialmente, se han contabilizado 3 030 240 contagios en el mundo, aunque el número real es sin duda muy superior.



Europa, con 126 793 muertes y 1.404.171 casos, es el continente más afectado. Estados Unidos es el país con mayor número de muertos (56 253), por delante de Italia (26 977) , España (23.822), Francia (23 293) y Reino Unido (21.092).



Como una ilustración del desconfinamiento al que aspira una parte del planeta, los surfistas australianos se tomaron nuevamente la famosa playa de Bondi, en Sídney. Este “templo” del surf fue abierto al público el martes y decenas se precipitaron para desafiar las olas desde las primeras horas de la mañana. No obstante, la playa sigue cerrada para quienes quieren pasear o broncearse.



En la vecina Nueva Zelanda, los habitantes celebraron el alivio de las medidas de confinamiento yendo a los comercios, restaurantes y cafés que volvieron a abrir sus puertas.



Mientras tanto, la guerra de acusaciones entre China y Estados Unidos por la pandemia no daba tregua. Pekín denunció el martes las “mentiras descaradas” de Washington después de que la víspera el presidente, Donald Trump, dijo que podría exigir a Pekín, origen de la pandemia, una compensación millonaria por los daños causados por esta crisis sanitaria.



En Estados Unidos, los restaurantes reabrieron el lunes en Georgia (sureste). En Texas, los restaurantes, museos, cines y teatros, podrían abrir el viernes, al 25% de su capacidad.



Al contrario, en el estado de Nueva York, el confinamiento seguirá vigente al menos hasta el 15 de mayo, una decisión aprobada por la mayoría de la población local (87%) .



The Washington Post aseguró que el presidente Donald Trump recibió advertencias en varias ocasiones en enero y febrero de sus servicios de inteligencia sobre los peligros del nuevo coronavirus, pero no fue hasta el 13 de marzo que el mandatario declaró la emergencia nacional, mientras la bolsa se desplomaba y los casos de virus aumentaban en Nueva York.



En América Latina y el Caribe, el virus sigue su avance y suma ya 8 897 fallecidos y 177 829, contagiados. En Brasil, que registra el mayor número de casos confirmados del continente, la distribución de alimentos y artículos de higiene en una favela de la empobrecida de la región norte de Rio de Janeiro fue interrumpida el lunes por tiroteos.



De acuerdo con la Policía Militar, los tiroteos se registraron en dos puntos diferentes de Alemao, un gigantesco conjunto de favelas azotado por la violencia, después de que “delincuentes armados” dispararan contra agentes y dependencias policiales.



En Panamá, el coronavirus se cobró el puesto del viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, quien tuvo que presentar su dimisión tras la fallida compra de un centenar de ventiladores por cerca de 5,2 millones de dólares, lo que desató la ira ciudadana por el costo de los aparatos. El caso está siendo investigado por la fiscalía por presunto peculado.



Asimismo, Perú abrió una investigación por presunta corrupción en la compra de elementos de protección para la policía, tres días después de la destitución del ministro del Interior y del comandante de la institución.





¿Juegos olímpicos anulados?



En el mundo del deporte, también afectado por la pandemia, el máximo responsable del Comité Olímpico Internacional, Yoshiro Mori, anunció que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, retrasados actualmente a 2021, se anularán si la pandemia del coronavirus no se controla.



Recordando que los Juegos solo han sido hasta ahora anulados en período de guerra, Yoshiro Mori comparó la lucha contra el covid-19 a “una batalla contra un enemigo invisible”.



Argentina por su parte dará por terminada la temporada oficial del fútbol 2019-2020 a causa de la prolongada suspensión y sin fechas para el regreso a las canchas por el covid-19.