España pondrá en cuarentena a todos los viajeros procedentes del extranjero

Las personas llegadas a España desde el extranjero deberán guardar una cuarentena de 14 días a partir del viernes 15 de mayo del 2020, medida que estará vigente mientras dure estado de alarma por la pandemia de coronavirus, publicó este martes 12 el boletín oficial del Gobierno.

“La favorable evolución de la situación epidemiológica en nuestro país y el inicio de la desescalada hacen preciso reforzar las medidas de control”, explica el Gobierno en el escrito.



Los viajeros en cuarentena solo podrán salir de su aislamiento para comprar productos de primera necesidad, acudir a centros sanitarios o por causas de fuerza mayor, según la orden gubernamental.



Además, “todos los desplazamientos se realizarán obligatoriamente con mascarilla”, indicó.



Los trabajadores transfronterizos, los transportistas, los tripulantes de compañías aéreas o el personal sanitario quedan exentos de esta obligación, a condición de que no hayan estado en contacto con personas contagiadas por coronavirus.



Esta orden se aplicará a partir del viernes y hasta el fin del estado de alarma, actualmente fijado hasta el 24 de mayo aunque podría ser prorrogado.



Durante los 14 días de aislamiento, “las autoridades sanitarias podrán contactar con las personas en cuarentena para realizar su seguimiento”, precisó el texto gubernamental.



España, uno de los países más impactados del mundo por la pandemia con casi 27 000 muertos, cerró sus fronteras terrestres al decretarse el estado de alarma en marzo con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus.



El país inició un paulatino desconfinamiento de sus 47 millones de habitantes, sometidos a severas restricciones desde mediados de marzo, pero hasta que no termine este proceso no permite los desplazamientos entre provincias.