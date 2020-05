España registra dos posibles casos importados de covid-19 de Estados Unidos

LEA TAMBIÉN

Dos personas que viajaron desde Estados Unidos a la Comunidad Valenciana han dado positivo en las pruebas de covid-19, convirtiéndose potencialmente en los primeros casos importados del patógeno en España desde que se impusieron las restricciones de viaje a mediados de marzo.

Con más de 27 000 muertes y cerca de 238 000 casos confirmados del virus, España está entre los países más afectados de Europa.



Los casos importados prácticamente desaparecieron después de que España cerró sus fronteras y confinó a la población el 14 de marzo, pero las autoridades vigilarán de cerca cualquier rebrote del virus cuando el país, muy dependiente del turismo, vuelva a abrir sus puertas en julio.



La región mediterránea, que alberga focos turísticos importantes como Benidorm y Alicante, pasará a la fase 2 el próximo lunes 1 de junio. Es la tercera de un plan de desescalada de cuatro etapas (del 0 al 3) y en ella ya se permiten las reuniones de hasta 15 personas y se relajan otras restricciones al movimiento.



La consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, dijo que los dos viajeros no habían cumplido con la cuarentena obligatoria de dos semanas al llegar a España.



"No han viajado directamente a Valencia. Seguramente han hecho escala en otros puntos. Finalmente han llegado no se sabe si en coche o en medio aéreo", dijo en rueda de prensa el jueves 28 de mayo.



Contactadas por Reuters el viernes, las autoridades regionales no revelaron otros detalles, entre ellos la nacionalidad de los viajeros.