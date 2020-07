En España, las islas Baleares refuerzan el uso obligatorio de la mascarilla por brote de covid-19

LEA TAMBIÉN

El archipiélago español de las Baleares, muy dedicado a la actividad turística, decidió este jueves 9 de julio del 2020 reforzar el uso obligatorio de la mascarilla, siguiendo a Cataluña, en un momento en el que siguen aumentando los rebrotes del coronavirus en España.

La mascarilla ya es obligatoria en los espacios cerrados y en la vía pública en toda España cuando no pueda garantizarse una distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.



Desde el lunes, en las Baleares será obligatorio “cuando se está en la vía pública y al aire libre, siempre que haya la posibilidad de coincidir con otra persona en este espacio”, anunció una consejera técnica del gobierno regional, Marga Frontera.



También será obligatorio en los espacios cerrados, por lo que el porte de la mascarilla será obligatorio todo el tiempo que se esté en la calle.



El tapaboca no será sin embargo obligatorio en la playa ni en la piscina, ni tampoco cuando se esté haciendo deporte, precisó esta funcionaria ante la prensa.



La decisión es similar a la adoptada por el gobierno regional de Cataluña, que desde este jueves ha impuesto el uso obligatorio de la mascarilla incluso cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad.



La dureza de la medida obedece a un importante rebrote alrededor de la ciudad catalana de Lérida, donde más de 200 000 habitantes están confinados desde el sábado.



En Cataluña, no obstante, las personas que se estén bañando o tomando el sol en la playa, o haciendo deporte, también están exentas de llevar mascarilla.



España es uno de los países europeos más afectados por la pandemia, con más de 28 300 muertos y tiene más de 70 rebrotes activos en este momento.



Los dos que más preocupan a las autoridades son el de la zona de Lérida y otro en Galicia, donde 70 000 personas están también reconfinadas.



En Baleares “la situación epidemiológica es buena”, pero con esto se quiere “proteger aún más a nuestra población”, destacó Marga Frontera para justificar la decisión del gobierno insular.



El archipiélago cuenta actualmente con 130 casos de coronavirus y diez rebrotes activos, la mayoría en la isla de Mallorca, precisó el doctor Javier Arranz, portavoz del comité de enfermedades infecciosas del archipiélago.



El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, aseguró el jueves en el canal Antena 3 que no ve inconveniente en que ciertas regiones endurezcan el porte de la mascarilla.