Esmeraldas permanecerá en semáforo amarillo hasta que entren en vigencia las seis ordenanzas aprobadas para controlar el covid-19

El Concejo Cantonal de Esmeraldas aprobó la tarde de este viernes 25 de septiembre del 2020, en segundo debate, las seis ordenanzas para controlar los espacios públicos, playa, transporte, expendio de bebidas alcohólicas, bares, discotecas y espectáculos públicos.

Durante la sesión extraordinaria del Concejo se precisó que mientras los cuerpos legales se publican en el Registro Oficial, el cantón permanecerá en semáforo amarillo como fue resuelto previo a la terminación del estado de excepción.



La ordenanza que regula el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos establece que el expendio se realizará hasta las 22:00, según la franja horaria establecida por el COE cantonal y nacional y los ministerios de Gobierno y Turismo.



Entre las obligaciones para quienes expenden bebidas alcohólicas en bares están contar con gel desinfectante o alcohol en el ingreso a las instalaciones.



Además, colocarán una rejilla de desinfección de plantillas de calzado con líquido desinfectante a la entrada del local y exigirán la colocación de mascarillas adecuadamente.



Quienes no cumplan serán multados con el 50% y hasta el 100% de un salario básico, la clausura temporal de 48 horas laborables, y su reincidencia podrá sancionarse con el cierre definitivo del establecimiento.



Mientras tanto, la ordenanza que regula bares, discotecas, centros de diversión, actividades físicas en lugares cerrados establece que quedará temporalmente prohibida la apertura, hasta que el COE Cantonal resuelva lo contrario.



Además, quienes realicen espectáculos públicos, fiestas, reuniones con aglomeración de personas y no autorizadas por el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal y el Municipio de Esmeraldas serán sancionados.



Sobre la regulación del funcionamiento de escenarios o centros donde se realice deporte, educación física y recreación que no estén dentro de la competencia municipal estará a cargo del Ministerio encargado de planificar el deporte, educación física y recreación.



La ordenanza que regula el uso de playas y espacios públicos establece que se controlará el uso de mascarilla fuera del espacio acuático y el distanciamiento físico de dos metros (2m) entre personas.



La aplicación de esta ordenanza en la playa Las Palmas y demás balnearios estará a cargo de la Dirección de Economía, Innovación y Turismo del Municipio de Esmeraldas.



También se establecen prohibiciones para instalar de tiendas (carpas) y parasoles para grupos que superen las seis personas a fin de evitar contagios por covid-19 y el incumplimiento de los protocolos de bioseguridad dentro de las zonas de playa.



Se limita la circulación vehicular y uso de espacio público en las zonas aledañas a la playa y para las zonas de estacionamiento, que deberán respetar el aforo del 50% de acuerdo con las disposiciones del COE cantonal.



La ordenanza para la regulación de la circulación de vehículos determinó que los autos particulares con placas pares podrán circular los martes, jueves y sábado y los impares lo harán los lunes, miércoles y viernes. Los domingos podrán circular todos los vehículos sin restricción de placas.



Sobre los protocolos de bioseguridad para los vehículos particulares se dispone que circulen según su capacidad y todos los pasajeros, incluido el chofer, están obligados a usar mascarilla, salvo que sean de un mismo grupo familiar.



Los conductores que infrinjan las medidas serán sancionados con la retención del vehículo y será trasladado a los patios de retención vehicular de manera provisional.