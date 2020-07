Los esmeraldeños llenaron las calles del centro de la ciudad en el primer día de semáforo amarillo

LEA TAMBIÉN

Cientos de esmeraldeños salieron a las calles de la ciudad la mañana de este martes 7 de julio de 2020, para reanudar sus actividades en almacenes, papelerías y operadoras telefónicas, en el primer día del semáforo amarillo.

El Comité de Operaciones de Emergencias del cantón Esmeradas (COE) resolvió el sábado 4 de julio el cambio de color, después de dos semanas de haber difundido la aplicación de las medidas de bioseguridad con los propietarios de los negocios.



La mayor concentración de personas se registró en el casco comercial y bancario del centro de la urbe, donde funcionan seis bancos, operadoras telefónicas, almacenes de telas, ropa, bisutería y negocios de zapatos, que abrieron sus locales desde las 08:00 de este martes.



Se estima que el 90% de los negocios de esa zona abrió sus puertas por completo. En la ciudad están registrados 5 622 establecimientos comerciales, según un censo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2010.

El flujo de personas se observó en almacenes y operadoras telefónicas, que estuvieron abarrotadas de personas. Marcel Bonilla / EL COMERCIO



La mayoría de restaurantes, chifas y asaderos de pollo no permitió el ingreso de personas a sus locales y solo se despachó a quienes pidieron comida preparada para llevar.



Sus propietarios dijeron que aún deben recibir el aval del Municipio tras pasar la inspección sanitaria y mientras no tengan el documento no pueden atender con la capacidad de aforo establecida del 50%.



A diferencia de otros días, mientras se estaba con semáforo en rojo, la presencia de comerciantes informales fue mayor, ya que en cada esquina había entre 6 y 10 comerciantes.



Otros recorrían de un lado a otro ofreciendo desde productos alimenticios, ropa, material de aseo, bisuterías, entre otros.



El comercio informal aumentó, debido a la falta de empleo en la ciudad, tras el confinamiento, explica la catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en Esmeraldas, Roxana Benítez.



Benítez cree que la informalidad afectará no solo a los negocios del centro de la ciudad, sino también a la población, porque hay más riesgo de contagio con el covid-19.



Ricardo Contreras, propietario de un almacén de sandalias en el centro de la ciudad, dice que ahora deben tratar de vender para pagar cuatro meses de arriendo, que en su caso suman USD 2 400.



Uno de los principales problemas es el pago del alquiler; el arriendo mensual de un local u oficina va desde los 400 hasta USD 1 200; por eso algunos permanecen cerrados.



El presidente del Gremio de Comerciantes de Esmeraldas, Patricio Garcés, explica desde hace más de un mes buscan créditos a través de la banca estatal, para reactivar sus negocios, pero no lo han logrado.



Ese es uno de los inconvenientes que también tienen los transportistas de tres operadoras intercantonales como La Costeñita, Del Pacífico y Ríver Tabiazo, que están paralizados desde hace cuatro meses.



Esas operadoras trabajan en la revisión de los protocolos de bioseguridad para circular hacia el sur de la provincia, donde los cantones Atacames y Muisne ya están en amarillo. El tema se definirá esta semana.



Tras el primer día en amarillo en el cantón Esmeraldas, la alcaldesa Lucía Sosa hizo un llamado a los ciudadanos a cumplir con las medidas de bioseguridad para evitar un aumento de los casos de covid-19. Hasta este martes se registran 1 086 de los 2 240 casos confirmados en la provincia.