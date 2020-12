Familias de Esmeraldas y Santo Domingo contratan paquetes de internet como regalos de Navidad

La familia Ortega Navia ya hizo las primeras pruebas de su nuevo plan de internet previo a la reunión en la Noche Buena. Los Prado Cañizares, en cambio, dicen que su conexión está estable luego de que ampliaran los megas con su proveedor. Estas familias de Esmeraldas y de Santo Domingo de los Tsáchilas tienen en común una premisa para esa fecha especial: que la conexión a internet no falle el día de la cena navideña.

Para esa ocasión sus parientes, que viven en el exterior, y en otras provincias del Ecuador, se conectarán a zoom para estar presentes en la tradicional reunión. Ellos decidieron obsequiarles este año paquetes de internet como regalo de la temporada y que coincide con la pandemia y los riesgos de contagios con los adultos mayores de las casas. El acuerdo fue no acudir físicamente para participar del encuentro, que como nunca antes se realizará como lo planean ahora, de forma virtual.



Otras familias de estas dos provincias de la Costa del Ecuador se han sumado a similares opciones.

La empresa Csednet recibe más solicitudes de ampliación de megas y contratación de planes para la cena de Navidad y fin de año. Foto: EL COMERCIO



Muchos no podrán estar presentes físicamente en la mesa de la casa escogida para cenar esa noche. Esta vez, la computadora portátil o el celular serán los sustitutos para no dejar pasar por alto la tradicional reunión.



Durante la última semana se hicieron los contactos para que nadie falte a la cena virtual. Los hermanos Antonio y Alexis Ortega se conectarán desde Chile con sus padres Antonio y Elizabeth y sus hermanos Roy y Roxana, en Ecuador. Los dos médicos de profesión viven en Santiago y Ayacara, en el país del cono sur, desde hace 14 y 3 años. El 24 de diciembre se programó la cita con anticipación debido a la hora chilena que tiene dos horas de diferencia con Ecuador. Roy, el menor de la casa, ya envío el enlace para que no se olviden de entrar a la reunión.



Dice que esos días insistirá reenviando la URL para que no dejen pasar por alto la cita, ya que sus hermanos tienen muchas ocupaciones porque están en la primera línea de atención por los casos de coronavirus.

Para Antonio, este episodio le recuerda a la década de los 90 cuando sus padres vivían en Estados Unidos.



A diferencia de que en entonces solo esperaban la llamada al teléfono convencional para al menos escucharlos ya que no era posible observarlos en una plataforma virtual. Antonio planeaba desde inicios del 2020 viajar a Ecuador para unirse a la cena navideña. Pero sus compromisos con los pacientes lo obligaron a quedarse en Chile. Y eso lo entiende su padre, que también es médico de formación.



Csednet, una de las empresas proveedoras de internet, en tierra tsáchila, informó que la contratación de planes de más capacidad se incrementó en un 20% desde fines de noviembre de 2020. El de más salida en el momento es el paquete VIP que otorga al cliente hasta 50 megas. Esta firma incluso, para alentar a los usuarios, promociona el no cobro de la instalación del servicio.



La familia Prado Cañizares subió los megas de 20 a 50, porque el día de la cena virtual se espera que se conecten hasta 30 personas que viven en Guayas, Napo y Quito.



En esas ciudades se encuentran los hijos y nietos que no podrán asistir al encuentro para no exponer a sus abuelos Eduardo Prado y Emma Cañizares, que son de la tercera edad.



Santiago Guerra Prado, que vive en la capital, se unirá con su esposa el mismo 24 de diciembre, cerca de la medianoche.



Cenarán al mismo tiempo que sus abuelos y su madre, Lourdes y su hermana Romina, que estarán en la mesa de sus abuelos. Santiago se está recuperando del contagio que tuvo hace meses. Él siempre fue infaltable a la cena, al igual que sus tíos Olga y Cleopatra, que están en Durán y Tena. De esa forma, nadie se ausentará de una de las citas más importantes del año, en la que agradecerán por la salud y la vida en tiempos de pandemia.