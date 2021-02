Atacames se reactiva durante el carnaval con precios de temporada baja

Unos 25 000 turistas llegaron a las playas de Atacames durante los cuatro días por el feriado de carnaval, según el balance preliminar de la Cámara de Turismo de Atacames.

Los hoteleros no esperaban esa cantidad de turistas debido la pandemia. Si bien la temporada del año pasado hubo una asistencia de 50 000 personas y una ocupación del 90% en los 400 hoteles de la ciudad, este feriado ha sido aceptable para el sector turístico.



En los 200 hoteles habilitados hubo una ocupación del 60%, especialmente en playas como Atacames, Tonsupa y Same. Estos fueron los tres destinos más visitados por los viajeros en el feriado.



El expresidente de la Cámara de Turismo de Atacames, Alfonso Aparicio, señaló que, pese a ser temporada alta, se cobraron precios por alojamiento de temporada baja, es decir, entre 12 y USD 15 por personas.



El domingo 14 de febrero del 2021 fue el día con una mayor asistencia de turistas que hicieron sus reservaciones un día antes del inicio oficial de la temporada de carnaval.



Unos de los lugares más visitados fue el mirador del ‘Peñón del Suicida’, desde donde se observa la playa de Súa y Atacames, además, se disfruta de la naturaleza en una pequeña zona con especies maderables y jardinerías.



La Policía Nacional redobló la seguridad en la playa con la Policía Montada que operó en Same, Atacames y Tonsupa. Los uniformados recorrieron a caballo los seis kilómetros de playa de Atacames y el resto de los balnearios.



Los oficiales controlaban que los turistas usen mascarillas y guarden el distanciamiento. Además, 40 técnicos del ECU-911 de Esmeraldas intervinieron ante las alertas de aglomeraciones en la playa.



Según el reporte de esa entidad, hubo 32 alertas por aglomeraciones en Atacames; 137, en Esmeraldas; 10, en Eloy Alfaro; 14 en Quinindé; cinco, en Rioverde; cinco, en San Lorenzo. En total se reportaron 213 alertas por aglomeraciones en la provincia.



La Dirección Municipal de Turismo y el Ministerio de Turismo realizaron control de embarcaciones que ejecutan deportes acuáticos. Algunos no disponían de permisos para el desarrollo de esta práctica en las playas de Same y Tonchigüe.