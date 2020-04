Esmeraldas ocupa el segundo lugar de incumplimiento del toque de queda

LEA TAMBIÉN

En los videos captados por vecinos se observa a personas huyendo para no ser detenidas y concentraciones de grupos en esquinas escuchando música a alto volumen, durante las horas en las que rige el toque de queda en Esmeraldas, en la Costa Norte del Ecuador.

Si bien este tipo de alertas han sido neutralizadas al poco tiempo, los casos se repiten en más barrios de cuatro cantones. De hecho, esta provincia se ubica en el segundo lugar en Ecuador con el mayor número de infractores del estado de excepción por la emergencia del coronavirus.

Según el informe de la Fiscalía, de este 5 de abril de 2020, en Esmeraldas 60 personas están con prisión preventiva, seis casos están en indagación previa, 17 recibieron medidas sustitutivas y cuatro con sentencia.



Guayas, en cambio, lidera las estadísticas con 105 personas aprehendidas por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad. El Código Integral Penal en su artículo 282 castiga con prisión de uno a tres años este delito que las autoridades judiciales aplican en el contexto de la emergencia por el covid-19. En la provincia verde las llamadas de ciudadanos también ayudan a controlar a los infractores.



Según datos de la plataforma Servicio de Gestión Policial, en marzo pasado la mayor cantidad de reportes de atenciones ciudadanas a través del ECU 911 fueron por patrullajes en sectores (1967 solicitudes), fiestas en vivienda (1184 pedidos), escándalo en espacio público (589), registro de personas y vehículos (489) y libadores en la vía (425). Las horas más frecuentes de estos hechos están entre las 22:00- 22:59 y 23:00 -23:59, de acuerdo con ese registro.



Los detenidos han sido puestos a órdenes de las autoridades en los cantones Esmeraldas, Quinindé, San Lorenzo y Atacames donde se reportaron la mayoría de los casos. Según el comandante de la Policía en la provincia, Eduardo Pérez, la colaboración de los vecinos ha sido clave al momento de dispersar a los infractores a los que denuncian a través del ECU 911.



Eso ayuda a que los casos de coronavirus no se esparzan en la provincia que este 5 de abril de 2020 sumó 16 pacientes positivos.



El ECU 911 también monitorea las zonas céntricas a través de las cámaras que permiten alertar a los agentes sobre las aglomeraciones en los horarios no permitidos.