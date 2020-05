Este miércoles 13 de mayo empezarán a operar los fotorradares en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

El sistema de fotorradares en Esmeraldas empezará a funcionar, por una hora, desde este miércoles 13 de mayo del 2020, anunció la Agencia Municipal de Tránsito de Esmeraldas.

La hora del encendido de los aparatos electrónicos no se dará a conocer al público, se informó. Los conductores de vehículos que infrinjan los rangos de velocidad establecidos serán simplemente notificados.



El funcionamiento del sistema de fotomultas será de forma paulatina y por una hora al día, hasta este viernes 15 de mayo. El sábado 16 y domingo 17 se activarán por tres horas y desde el lunes 18 será por cinco horas y así progresivamente hasta que funcione las 24 horas.



El director de Tránsito en Esmeradas, Lenin Chica, dijo que esos dispositivos electrónicos debieron entrar en operación en octubre del año pasado, pero tras la firma de un adendum al contrato inicial con la empresa operadora hubo que cumplir algunos requerimientos.



Uno de ellos fue la creación de una ordenanza para el funcionamiento de los radares que fue aprobada de forma unánime por el Concejo Cantonal de Esmeraldas. El cuerpo legal fue publicado en el Registro Oficial hace 15 días.



Otro de los requisitos es la instalación de las pantallas LED en los radares, que deberá hacerse dentro de los primero 120 días del arranque de las operaciones; es decir, desde este miércoles 13 de mayo. Adicionalmente, se tiene que ejecutar la semaforización y señalética en un plazo de 12 meses; esto significa hasta el 13 de mayo del 202. La operadora se comprometió a instalar semáforos inteligentes en 20 intersecciones de la ciudad. En los primeros seis meses se tiene proyectado trabajar en 10 intersecciones.



Otro compromiso es el equipamiento de los agentes municipales de tránsito, que se lo hará en los primeros 180 días.



Los radares que no funcionarán son los instalados en el sistema de puentes, porque aún no se define el rango de velocidad; y los del sur, que conducen hasta el hospital Delfina Torres de Concha; este será reubicado en la vía hacia Atacames, en el sector Casa Bonita.



Según Chica, la operación de todo el sistema ya debe iniciarse, porque el incumplimiento del contrato puede demandar consecuencias legales para el Municipio y esa Dirección.



Félix Velasco, dirigente de la transportación urbana en Esmeraldas, señala que una sentencia de la Corte Constitucional resolvió que los conductores de vehículos no podrán ser sancionados por medios electrónicos o tecnológicos, que se deriven de las infracciones registradas en los radares. Esto consta en la sentencia 7114 CN-19.



Velasco cree que en esta situación de la provincia y el país por la emergencia sanitaria no puede pensarse en poner en funcionamiento el sistema de fotomultas, que tiene fines recaudatorios, más que el control del tránsito en la ciudad.