Esmeraldeños se acogieron a la disposición y se quedaron en la casa

Las actividades laborales en Esmeraldas se redujeron a cero en las instituciones públicas de la ciudad, como una forma de acatar las disposiciones gubernamentales para prevenir el contagio del covid-19.

La noche del lunes y la mañana de este martes 17 de marzo de 2020, las calles del centro de la ciudad y los barrios amanecieron prácticamente vacíos. Un poco de movimiento hubo en el mercado de abasto y tiendas del centro, con familias que llegaron para abastecerse de alimentos, esta mañana.



Desde la 05:00, la transportación urbana empezó a laborar bajo la modalidad solo sentados y eran muy pocos los usuarios del transporte público. De los más de 30 asientos por unidad, la mitad estaba vacía.



Marcelo Angulo dijo que viajó desde el sur de la ciudad hasta el centro de la urbe y durante el trayecto no pasaron de 10 personas en el bus de una de las empresas de transporte urbano.



En el Puerto Pesquero Artesanal, donde usualmente se evidencia un intenso movimiento a diario, la mañana de este martes 17 de marzo de 2020 los pescadores decidieron no salir a faenar y solo se receptó la pesca de quienes regresaron al puerto.



“La medida es dura, porque no podemos enviar la pesca de dorado hacia Manta y Guayaquil, en plena temporada, por las prohibición de movilidad”, señala Nelson Araujo, uno de los empresarios pesqueros.



En la terminal terrestre Green Center de Esmeraldas fue poca la actividad hasta antes de las 10:00, cuando llegaron personas en busca de pasajes para trasladarse hacia otras partes de la provincia y del país.



Los dirigentes de la transportación provincial decidieron plegar a la disposición emitida por el Gobierno Nacional, en medio del pánico generado en la ciudad sobre presuntos casos de personas contagiadas con el virus.



Desde la Gobernación de Esmeraldas se desmintieron especulaciones sobre supuesto casos y se pidió a la población mantener la calma, así como permanecer en sus casas.



El trabajo de la Policía Nacional también ha sido desplegado a lo largo de la calle Pedro Vicente Maldonado, Guayaquil y Libertad, para precautelar la seguridad de los pocos ciudadanos que salieron por medicamentos a las farmacias y alimentos.



Desde las 19:00 del lunes 16 de marzo del 2020 ya no se observó movimiento de personas en el malecón de Las Palmas y los pocos negocios que abrieron estaban vacíos. Las heladerías, pizzerías y locales de comidas rápidas cerraron pasadas las 20:00 ante la ausencia de público.