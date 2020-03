Esmeraldas enfrenta emergencia sanitaria por la falta de agua potable

LEA TAMBIÉN

Las quejas de los esmeraldeños ante la falta de agua potable en muchos sectores de la ciudad son permanentes tras la declaratoria de emergencia sanitaria por el covid-19.

La dotación del servicio es irregular desde hace más de una semana por los problemas presentados en las tuberías de conducción.



El Comité de Operaciones de Emergencias provincial (COE), presidido por el gobernador Pablo Hadathy, decidió la tarde de este lunes 16 de marzo del 20201 como plan de contingencia abastecer de agua a través de tanqueros; sin embargo, se desconoce cuántos tanqueros proveerán el servicio y cómo será la distribución.



La presidenta del COE cantonal, la alcaldesa Lucía Sosa, dijo que los tres alcaldes, que son parte del sistema regional de agua potable Esmeraldas, Atacames y Rioverde, dan seguimiento al problema de la escasez.



Entre los sitios afectados están Propicia 2, Colinas de Sol, La Floresta, Púmpula, Tiwintza, Los Almendros, La Ceiba, Boca del Lobo, 1 de Mayo, Casa Bonita, La Cananga, Las Acacias, Judiciales, Voluntad de Dios, Barrio Lindo, Iris Bajo, 26 de Junio, entre otros.



Diego Villamar, habitante del barrio 26 de Junio, cerca de la Universidad Luis Vargas Torres, dice que desde hace una semana no cuenta con el líquido vital. Eso le preocupa porque tiene agua para lavarse las manos, en plena emergencia.



Fabiola Verduga, del sector Voluntad de Dios, en el sur de la ciudad, comenta que hace falta agua para realizar todo el aseo de la casa, que empezaron a desinfectar con cloro.



Manifiesta que no han tenido respuesta de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado.



La ciudadana Sandra Cortez dice: “no entiendo cómo quieren que nuestras familias cumplan con las recomendaciones sino se dota del servicio”.



De acuerdo con el presidente ejecutivo de la EAPA-San Mateo, empresa en liquidación, se produjeron dos daños en la línea de conducción que lleva el agua a la ciudad y hacia Atacames. El servicio está interrumpido para todo el sur de la ciudad.



Aunque el domingo fue reparada la tubería, ayer 15 de marzo volvió a dañarse y no se ha precisado cuándo estará operativo el sistema de agua potable.