COE provincial ratifica que siete cantones de Esmeraldas seguirán en semáforo rojo por el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Las resoluciones aún no se emiten oficialmente en los cantones, pero los siete alcaldes de la provincia de Esmeraldas anticiparon que mantendrán el semáforo rojo de la emergencia sanitaria por el covid-19.

La decisión se anunció tras la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial que se realizó este viernes 5 de junio de 2020.



Según el gobernador, Pablo Hadatty, aún no se decidirá hacer el cambio a amarillo porque no hay las condiciones suficientes para relajar las medidas. “Los alcaldes decidieron por unanimidad estar en rojo. Todavía no consideran oportuno el hecho de cambiar de color”. Al momento, el COE cantonal de Quinindé ha sido el único en anunciar oficialmente su decisión.



Sus autoridades señalaron que estarán en rojo hasta el 14 de junio de 2020. Los demás COE prevén reunirse este fin de semana para oficializar la resolución.



La provincia de Esmeraldas reportó hasta este viernes 5 de junio de 2020 un total de 1104 casos de coronavirus. El cantón Esmeraldas, concentra el 56% de todos los contagios.



En la capital provincial se mantiene el irrespeto a las restricciones que empiezan a las 18:00 con el toque de queda. En un reciente informe del ECU 911 local se evidencia que existen más atenciones por desobediencia social.



De un total de 23 703 alertas, el 74% son de seguridad ciudadana, entre esas reuniones, fiestas, incumplimiento del toque de queda, libadores, entre otras. Mientras que un 22% son por gestión sanitaria, es decir, por pedidos de auxilio para pacientes enfermos, emergencias relacionadas con levantamientos de cadáveres, accidentes, etc.



Según el secretario del COE cantonal de Esmeraldas, Betto Estupiñán, se hizo un análisis sobre la situación en los hospitales y subcentros para diagnosticar su actual capacidad. “Referente al primero y segundo nivel de atención médica hemos determinado que no están aptos para atender un brote de contagios y por ende de hospitalización”.