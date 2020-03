Siete cantones de Esmeraldas cierran sus accesos viales como medida de prevención del covid-19

LEA TAMBIÉN

La provincia de Esmeraldas cerró sus fronteras y los accesos viales en los siete cantones como medida preventiva ante la propagación del covid-19 en otras provincias del país.

El Comité de Operaciones de Emergencia provincial (COE) ordenó el cierre de la frontera norte para no permitir el acceso de personas procedentes de Colombia, como Puerto Palma y Tumaco, mientras dure la disposición de permanecer en casa.



En San Lorenzo sus habitantes encendieron una vela en los portales de sus casas y rezaron en sus domicilios la noche del jueves 19 de marzo del 2020. Las calles y barrios lucían iluminados por las velas y los habitantes pedían que el mal del covid-19 no llegue a sus comunidades.



En caso de la ciudad de Esmeraldas, desde las 05:00 de este viernes 20 de marzo de 2020 se cerró el acceso de la ciudad entre los límites con el cantón Atacames, por el sur, y por el norte con el cantón Rioverde.



En Atacames también se restringió el paso de vehicular hasta los límites con el cantón Muisne, sur de la provincia.



El COE cantonal dispuso desde la tarde del jueves a la Dirección de Tránsito que se cierren los ingresos a la ciudad de Atacames, pero que haya libre circulación solo para vehículos proveedores de servicios e insumos de alimentación y para el resto solo con salvo conductos autorizados y validados por la Dirección de tránsito Municipal y la Dirección Administrativa.



Los puntos de ingreso a la ciudad cerrados son al norte, a la altura de la bajada a Tonsupa. Al sur hay tres puntos: Same, Calderón y la frontera con la provincia de Manabí, en Chamanga- Pedernales.



En la isla de Limones, el COE del cantón Eloy Alfaro decidió hacer el control de acceso a la isla por vía fluvial, ya que decenas de personas viajan por el lado de La Tola, Borbón y desde San Lorenzo, por el río.



En Quinindé, centro de la provincia de Esmeraldas, el alcalde Carlos Barcia acompañó a la Policía para que se hiciera el cierre de la vía que conecta con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.