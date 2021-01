Esmeraldas no tendrá su Carnaval con el festival internacional, pero habrá danzas virtuales y una chiva

Las autoridades del Municipio de Esmeraldas están a la espera de lo que decida el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional con respecto al feriado de Carnaval.

Por ahora se ha definido una programación que incluye actos culturales de manera virtual y recorridos musicales a través de una chiva, por los barrios y el malecón de Las Palmas, llevando la tradicional marimba.



Pese a que Esmeraldas no registra un repunte de casos de covid-19, el director de Cultura del Municipio, Aquiles Arismendi, aseguró que no han contemplado la realización del festival internacional de música y danza, para evitar las aglomeraciones.



Otro de los factores es la falta de presupuesto. La institución municipal debió declararse en emergencia económica porque no ha podido pagar dos meses sueldos a empleados y trabajadores, así como cumplir con un plan de obras para la ciudad.



A pesar de las limitaciones, a través de la Dirección de Cultura, se cuenta con un programa para mostrar la cultura afroesmeraldeña y su gastronomía, por medio de la plataforma digital del Cabildo.



El festival internacional de música y danza se había convertido en el sello cultural del Carnaval en Esmeraldas, porque convoca a pueblos afros de Colombia, Perú, África, Ecuador, Panamá y, países invitados como Argentina, Brasil y Estados Unidos.



Adison Güizamano, director de Patrimonio Cultural del Municipio, explicó que pese a las limitaciones por la pandemia del covid-19 se afinan detalles para que los grupos de danza tradicional de la ciudad se presenten y las familias observen desde sus casas y no en la playa de Las Palmas, como se hizo el año anterior.



Los detalles se darán a conocer a mediados de la próxima semana, cuando seconozcan las recomendaciones del COE nacional para este feriado, que el año pasado convocó a 20 000 turistas durante tres días.



La alcaldesa del cantón, Lucía Sosa, explicó que antes de cualquier celebración está la seguridad de la población y los turistas que visitarán Esmeraldas. Por eso se trabaja con la Dirección de Turismo, para que los prestadores de servicios turísticos cumplan con las normas de bioseguridad en sus locales y la aplicación de la ordenanza.



“Esmeraldas está preparada para recibir a los turistas que deseen venir a pasar el Carnaval a la playa de Las Palmas y disfrute del mar y la variada gastronomía”, señaló Sosa.



El presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana, refirió que los hoteleros y propietarios de bares del malecón de Las Palmas impulsarán una campaña promocional, en medios digitales, para invitar a los turistas disfrutar de la playa, pero con seguridad.



La campaña también está dirigida a motivar el uso de la mascarilla y guardar el distanciamiento. Para el efecto contarán con el apoyo del sistema Distancia2 del Ecu-911, que cuenta con tres cámaras instaladas en el malecón del balneario.



“Invitamos a los turistas del país a que visiten las playas de Esmeraldas guardando las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de la enfermedad”, señaló el presidente de la Cámara de Turismo de Esmeraldas, Víctor Orellana.