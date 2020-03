Una granada y un cartel con amenazas de muerte fueron hallados en la casa del director de la cárcel en Esmeraldas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un equipo de investigadores de la Policía de Esmeraldas busca a los responsables de las amenazas de muerte en contra el director de la cárcel de Esmeraldas, Víctor Morales.

La mañana de este viernes 13 de marzo de 2020, en la vivienda del funcionario ubicada en el centro de la ciudad, se encontró una leyenda con advertencia a Morales.



En una cartulina de color celeste, que contenía la bandera de México y las iniciales C.J.N.G., se escribió, con letra de color negro, un mensaje que decía que por nada del mundo iban a bajar la guardia, que hasta el momento no ha visto nada y que no se está enfrentando a una simple banda organizada.



Además, se dice que los autores de la nota son el mayor tentáculo del cartel de Jalisco-México y dieron 24:00 para que dejara el cargo por el bienestar de él y de su familia.



Además, en el balcón de la casa de Víctor Morales se encontró una granada que habría sido tirada por los presuntos responsables de las amenazas.



Al respecto, el director de la Cárcel de Esmeraldas no quiso pronunciarse y prefirió que la Policía de Esmeraldas realice las investigaciones correspondientes. Tampoco el alto mando de la subzona de la Policía se ha pronunciado hasta el momento.