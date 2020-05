Esmeraldas plantea mantener el aislamiento hasta el próximo 31 de mayo para prevenir el aumento de contagios

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal, presidido por la alcaldesa Lucía Sosa Robinzón, en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19, decidió mantener el estado de aislamiento en el cantón Esmeraldas.

La decisión la tomó con base en el Decreto Presidencial 1017 y en función a las cifras de contagio en el cantón, que hasta el 1 de mayo de 2020 se registraba 147 confirmados y alrededor de 1 000 personas en seguimiento.



En sesión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), la Alcaldesa Sosa, manifestó que los cantones deben mantenerse en estado de aislamiento o cuarentena y luego continuar en semáforo rojo, por lo menos hasta el 31 de mayo de 2020, para posterior analizar las acciones articuladas y coordinadas con el ejecutivo desconcentrado.



Entre las acciones determinadas por el COE cantonal están: continuar el proceso de la habilitación del antiguo hospital Delfina Torres de Concha para uso de aislamiento de casos confirmados covid-19.



Además, dotar de 28 000 kits de alimentos por mes para garantizar el acceso a los alimentos a las familias vulnerables del cantón, así como dotar de al menos 20 000 pruebas covid-19 para que la población pueda, de forma gratuita, tener conocimiento de su estado actual.



Ante el Gobierno se solicitará la dotación de ventiladores mecánicos, flujomanómetros, insumos de bioseguridad para el equipo del MSP, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y personal de primera línea del GAD.



Sosa también precisó que pedirán la dotación de medicinas que se usan para el tratamiento del covid-19, así como una asignación de presupuesto a los Gobiernos Autónomos Descentralizados para afrontar la emergencia sanitaria.



Durante su intervención en medios de la ciudad de Esmeraldas, la presidenta del COE cantonal dijo no estar de acuerdo de pasar del “aislamiento social” al “distanciamiento social”, por considerar que dicha postura gubernamental es prematura, en vista de que no hay las garantías y no se cuenta con las seguridades necesarias para que la población salga nuevamente a las calles.



La Alcaldesa también hizo un llamado a la solidaridad a los esmeraldeños para evitar la discriminación del contagiado puesto que según datos internacionales estipulan que 3 de cada 10 ciudadanos podrían sufrir de las repercusiones del virus. Necesitamos continuar siendo humanos y solidarios con los vecinos y familiares que en este momento podrían estar contagiados, garantizarles acceso a alimentación, salud física y psicológica y servicios básicos es un reto en el que todos debemos aportar.



Desde que entró en vigencia la emergencia sanitaria por el covid-19, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal se ha reunido en nueve ocasiones.



El trabajo permitió la activación de siete mesa técnicas de trabajo y tres grupos de tarea que a diario analizan la compleja situación del cantón frente a la pandemia. En Esmeraldas, el pasado 21 de marzo de 2020 se reportaron los dos primeros casos confirmados.