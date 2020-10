País europeo regresa al confinamiento total para frenar el covid-19

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de Eslovenia determinaron establecer desde el próximo 24 de octubre del 2020 el confinamiento total para prevenir una mayor propagación del coronavirus, medida que ya adoptó en la primera ola de la pandemia, la primavera pasada.

"Estamos ante una semana de lucha por detener la propagación del virus entre nosotros", declaró el primer ministro esloveno, el conservador Janez Jansa, en rueda de prensa.



Indicó que las medidas, y las excepciones a las limitaciones impuestas serán detalladamente expuestas en los medios y las páginas Internet del gobierno y de las instituciones médicas, pero que "no se trata de algo que ya no conocemos: es lo mismo que aplicamos durante la primavera".



Tendrán que cerrar todos los restaurantes, que podrán seguir ofreciendo sus productos a los clientes solo por medio del reparto a domicilio, así también todos los hoteles, salvo para reuniones de trabajo organizadas conforme a las medidas de precaución prescritas.



Desde el día 19 permanecen cerrados los cafés, y desde el día 24 deberán hacerlo también todos los demás locales de servicios, como peluquerías, perfumerías, talleres de reparación del automóvil y otros.



Asimismo, cerrarán todos los centros comerciales, y solo podrán seguir funcionando las tiendas de alimentos, farmacias, y de materiales técnicos y de construcción.



La próxima semana, cuando de todas formas los estudiantes y los alumnos de escuelas primarias y secundarias tendrán vacaciones de otoño, se cerrarán también los parvularios y las residencias estudiantiles.



El transporte público será restringido a un tercio de sus actividades regulares, solo para empleados que no pueden trabajar desde casa sino que por el carácter de su profesión están obligados a acudir a sus puestos de trabajo y no tienen automóvil.



Las autoridades decidirán la próxima semana acerca de la continuación o suspensión del confinamiento decidido este 22 de octubre, anunció Jansa.



Siguen en vigor mientras tanto otras medidas adoptadas esta semana, como el toque de queda desde las 21:00 las 06:00 horas y la prohibición de movimiento fuera de cada una de las 12 provincias de Eslovenia, de dos millones de habitantes.



El país registró hoy un nuevo récord de 1 663 nuevos contagiados en las últimas 24 horas, mientras que la incidencia se situó en 484 contagiados por cada 100 000 habitantes en las últimas dos semanas.



En los hospitales hay 357 pacientes enfermos de covid-19 y de ellos, 62 en cuidados intensivos.

Cinco personas han fallecido a consecuencia de la covid en las últimas 24 horas, con lo que el número total ha subido a 207.