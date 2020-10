Escuelas en suburbios y pequeñas ciudades de EE.UU. reabren sin un repunte de casos de covid-19

LEA TAMBIÉN

Las escuelas de Estados Unidos, desde kindergarten a secundaria, han evitado un repunte de casos de covid-19 según datos iniciales, pero expertos médicos dicen que la prueba real se dará cuando los estudiantes de ciudades densamente pobladas como Nueva York y Miami vuelvan a las aulas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron esta semana que se han reportado más de 270 000 casos de covid-19 en niños de 5 a 17 años desde marzo. Los casos en niños de edad escolar subieron levemente a mediados de septiembre, a medida que más colegios reabrían, pero se mantuvieron muy por debajo del máximo registrado a mediados de julio.



Más de 700 escuelas primarias, intermedias y secundarias que han reabierto al menos de forma parcial reportaron que un 0,07% de los estudiantes y un 0,14% del personal tuvo una infección confirmada del virus en la primera mitad de septiembre, según datos recolectados por la Universidad Brown

Si bien la muestra de Brown es una fracción de Estados Unidos, y las estadísticas nacionales son escasas, un estudio de la suiza Insights for Education en 191 países encontró que la reapertura de las escuelas no está asociada a una mayor tasa de casos de covid-19.



"Están comenzando a aparecer algunos datos tranquilizadores de que cuando se implementan las medidas correctas y se tiene el control de la propagación comunitaria (...) se pueden abrir las escuelas de manera segura", dijo el Dr. Nathaniel Beers, coautor de las pautas de apertura de colegios de la Academia Estadounidense de Pediatría.



No obstante, podrían venir días más difíciles. La asistencia hasta ahora ha sido mayormente voluntaria y las reaperturas se han concentrado en los suburbios y ciudades más pequeñas.



Los expertos médicos dijeron que los desafíos adicionales para las grandes ciudades incluyen limitaciones de espacio, edificios más antiguos con ventanas trabadas, circulación insuficiente de aire, poco espacio al aire libre y fondos limitados para temas como el seguimiento de contactos de los infectados.



El paquete de estímulo federal de 2 billones de dólares aprobado en marzo incluyó USD 13 200 millones para la educación 'K-12', pero las negociaciones sobre otro proyecto de ley de ayuda se han estancado.



El sindicato de la Federación Estadounidense de Maestros perdió una demanda para retrasar las reaperturas de escuelas en Florida, pero su presidente Randi Weingarten dijo que un cumplimiento más estricto de las medidas de mitigación contra el virus redujo las infecciones en agosto y septiembre.

"Las lecciones son que las mascarillas funcionan y el distanciamiento físico funciona (...) Pero si uno relaja las medidas de precaución, entonces ¡ay de nosotros!", dijo Weingarten.