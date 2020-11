Ocho escuelas rurales de Santo Domingo y Manabí se preparan para regresar a clases presenciales

En Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas se tiene previsto que 137 estudiantes de la zona rural regresen a clases semipresenciales, por tres días a la semana y en un periodo de 150 minutos.

Esos alumnos pertenecen a ocho escuelas rurales, ubicadas en Santa Ana, Jipijapa, Pichincha, Pedernales y Portoviejo, en Manabí; y a dos escuelas de Santo Domingo y La Concordia.



En Manabí también se tenía previsto que la escuela 18 de Octubre, del cantón Bolívar, se acogiera a este plan piloto. Sin embargo, los padres de familia se retractaron y continuarán con las clases virtuales.



La madre de familia, Yomaira Zambrano, señaló que los padres tuvieron miedo de que los niños se contagiaran. “Nosotros nos cuidamos en nuestra casa, pero no sabemos si los compañeros de nuestros hijos también lo hacen. Pueden recibir a un familiar contagiado sin saberlo y así se puede regar el virus en nuestra comunidad”.



La Coordinación Zonal 4 de Educación informó que no es obligatorio el regreso a clases y que los padres pueden retractarse. El Plan de Continuidad Educativa será progresivo y opcional en este año lectivo.



La coordinadora Zonal 4 de Educación, Mayra Guaraca Granizo, explicó que los ocho planteles educativos forman parte de un plan piloto para retornar a clases de forma segura. Para eso elaboraron un Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE) para garantizar el retorno seguro a las aulas.



El pedido de los padres de familia para el retorno a clases debió ser aprobado por los Ministerios de Educación y Salud y autorizado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE).



En Santa Ana se autorizó a las escuelas 12 de Octubre y José Arnulfo Loor. Para tomar esa decisión se hizo una evaluación de los poblados y se determinó que el nivel de contagio por covid-19 era bajo.



La madre de familia, Carmen Loor, señaló que uno de los inconvenientes de las clases en casa es que los padres no tienen el conocimiento para guiar a los niños en las tareas y la falta de acceso a Internet dificulta que se hagan consultas. “En mi casa todos trabajamos y se ha vuelto una odisea que los niños aprendan bien”.



Guaraca señaló que el retorno semipresencial, inicialmente, será para instituciones rurales de menos de 35 estudiantes, en las que el maestro viva en la comunidad. "La idea es que se armen grupos de estudiantes para que asistan tres días a la semana. El retorno es voluntario y si un padre de familia no está de acuerdo, su representado seguirá estudiando desde casa”.



Para precautelar que haya contagios, en las últimas semanas, junto al Ministerio de Salud, los padres y docentes han recibido cursos sobre prevención de contagios en casa y en el aula, medidas de bioseguridad, entre otros.



En las escuelas de los cinco cantones manabitas se han realizado mingas y se han organizado las aulas para que haya distancia entre los estudiantes. Además, se les ha dotado de lavamanos y se han adecuado los espacios al aire libre para que los niños puedan recibir ahí clases.



En Santo Domingo de los Tsáchilas, solo dos escuelas de La Concordia y Santo Domingo ingresarán al plan piloto de retorno a clases.



En esas instituciones se hicieron acuerdos entre los padres de familia y los docentes. Por ejemplo, se deberá preparar a los niños para que aprendan a no quitarse la mascarilla y a guardar distancia. En las casas, los padres deberán fomentar el lavado de manos y la higiene personal, también se deberán tomar medidas de prevención al salir a la ciudad.



Hasta junio, se habían presentado 282 solicitudes para reabrir las escuelas de las dos provincias. Pero, en la mayoría de casos los padres se retractaron o las escuelas no cumplían con las condiciones como que el docente viva dentro de la comunidad, que tenga menos de 35 alumnos y espacios adecuados para recibir clases.



Por eso, el plan piloto solo arrancará con ocho escuelas que cumplen esos requisitos, aunque aún no se define la fecha de retorno a las aulas. En una segunda fase se incorporarán otras escuelas. Aunque todas deberán elaborar el Plan Institucional de Continuidad Educativa (PICE), en el que desarrollan una estrategia para el regreso de los estudiantes a las aulas de forma segura.