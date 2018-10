El 31 de octubre, una fecha para conocer otras culturas

LEA TAMBIÉN

Un mix de actividades se desarrollará en los planteles educativos hoy 31 de octubre del 2018. ¿El motivo? Hoy se conmemoran tres festividades, una extranjera: Halloween. Y dos nacionales: el Día del Escudo (que es hoy) y el de los Difuntos (2 de noviembre).

Algunos estudiantes usarán disfraces por Halloween. Otros se colocarán trajes de películas, que tratan temáticas relacionadas con el Día de los Difuntos. Compartirán alimentos típicos como la colada morada con guaguas de pan y caramelos y acudirán al minuto cívico. Luego de ello, tendrán cuatro días de feriado.



El lunes, sentados en el auditorio, los chicos de quinto año de básica de la Ludoteca, en el sur, escucharon con atención a los personajes del Teatro de Sombras. Les hablaron sobre el Día de los Difuntos.



¿Qué es la colada morada?, ¿en qué fecha se consume?, ¿qué representa? Son interrogantes que se responden en estos días. En los planteles se comparte este alimento típico de Finados, con el fin de que los alumnos vivan la tradición.



Lo explica Janeth Morán, docente del quinto año de Básica. Recordar estas fechas –dice– es importante para que los estudiantes conozcan la realidad nacional. Pero también les hablan sobre más festividades que se desarrollan alrededor del mundo, como Halloween, que se festeja el 31 de octubre en países como Estados Unidos, Reino Unido o Canadá.



El significado de esta fecha conocida popularmente como Día de Brujas viene de la contracción ‘All Hallows’ Eve’, que significa víspera de Todos los Santos o Noche de Muertos.

Al ofrecer la Ludoteca Bachillerato Internacional “debemos abrir la mente a un panorama global y no encerrar a los chicos en una burbuja”.



La idea es darles las herramientas y los conocimientos de lo que pasa en resto del mundo, comenta Morán y apunta: “Halloween es una fecha comercial que atrae, pero no desplaza a lo nuestro”.



Es así como sus alumnos se disfrazarán con los personajes de la película ‘Coco’, para reseñar la festividad de Muertos en México. En ese espacio, compartirán la colada morada y las guaguas de pan, decoradas por cada uno.

Estos eventos emocionan a Juan David Villa, de 9 años. Él asistirá mañana con un disfraz de Miguel, protagonista de Coco. Jugará con sus compañeros y saboreará la colada.



Para él, Halloween es divertido por los disfraces y los colores llamativos: negro y naranja, de vestuarios y calabazas naranjas de plástico.



En otros establecimientos como el Johannes Kepler, a pocos metros de la entrada a Nayón, los estudiantes se disfrazarán para Halloween con trajes típicos de varios países del mundo. “Este día brinda a los maestros la oportunidad para enseñar sobre otras culturas, además de la nacional”, señala Verónica Nolivos, coordinadora general del Centro Ecuatoriano Norteamericano, en el norte de Quito.



La fiesta de Halloween -precisa- se celebra no solo en EE.UU. sino en Nueva Zelanda y España. Empezó con los celtas. Para Nolivos, también docente, enseñar otra lengua es transmitir la cultura de otro país. Por lo que ve bien que en Ecuador se hable de Halloween. “A todo niño le gusta disfrazarse. Además, lo mejor es la idea de compartir con la comunidad colada morada y, claro, los dulces”.