Escrutinio de papeletas del Cpccs será similar al resto de dignidades

El escrutinio para la elección del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se registrará en tres actas por cada junta receptora del voto (JRV). Es decir, una por cada papeleta: hombres, mujeres y minorías étnicas. Así lo explicó Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ante la pregunta de si habrá un acta para registrar los votos de las tres papeletas para elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, Atamaint dijo que hay “un acta de hombres, una de mujeres y otra de pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, en el acta de mujeres se registra: María saca 20 votos, Lucía 10, Carmen 1. Se pondrá el total de votos válidos y sufragantes. Papeletas anuladas: 5. Papeletas en blanco: 3. Y eso le corresponderá al Consejo Nacional Electoral publicar los resultados con los votos válidos”.



“Los siete más votados serán los principales. Tres hombres, tres mujeres y uno de nacionalidades, y los siguientes más votados serán sus respectivos suplentes”, agregó.



“¿Qué pasa con los votos nulos y blancos? Realmente, nunca ha habido ni votos nulos ni votos blancos. La Junta Provincial Electoral está capacitada (para el conteo) y así están las actas de escrutinio que tienen que ser llenadas. Se contabilizará y se llenará en el acta el número de papeletas que han sido anuladas y número de papeletas que están en blanco”, explicó Atamaint.



Lucy Pomboza, coordinadora de procesos electorales del CNE, subrayó que estas tres actas tendrán el mismo modelo que las que se usarán para las dignidades seccionales: alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales. Agregó que la metodología de conteo también será la misma.

Todos estos detalles se difundieron en las capacitaciones para los miembros de las 40 276 JRV, quienes serán los encargados de contabilizar los votos y llenar las actas.



En esos documentos los miembros de mesa registrarán la cantidad de electores, votos blancos, nulos y válidos para cada uno de los 43 candidatos, en el caso del Consejo de Participación.



“El escrutinio es igual para todas las dignidades. Si anuló la papeleta está ahí un voto nulo. Si dejó en blanco es un voto blanco”, sostuvo Pomboza.



Las autoridades del CNE decidieron mantener su plan operativo inicial y no dieron paso a la fragmentación del voto en tres, como lo propusieron el martes los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita.



Tras la negativa, se anunció que se enviaría una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), para que se pronuncie en torno al conteo del voto nulo y cuál sería el escenario si prevalece esa expresión.

Sin embargo, Joaquín Viteri, presidente del TCE, aseguró que aún no ha ingresado ninguna solicitud. “Este Tribunal no ha recibido ningún pedido, por tanto, no puede pronunciarse en ningún sentido”.



El magistrado recalcó que esta instancia no puede actuar si no recibe una resolución del CNE, y prefirió no adoptar una postura frente a quienes señalan que el organismo no tiene atribuciones para resolver estos temas.



Al respecto, el consejero electoral José Cabrera considera que no es necesario acudir al TCE, pues la resolución propuesta por Pita y Verdesoto fue negada en el Pleno.



Por ello, aseveró que el conteo se efectuará como “históricamente” se hizo en los últimos procesos electorales.

“Si anula una papeleta del Cpccs, equivale a un voto nulo. Así es como siempre se ha hecho en las elecciones”, dijo.



Cabrera ratificó que los integrantes de las juntas receptoras del voto fueron capacitados con ese mecanismo de escrutinio. Hasta el momento, el CNE ha dado charlas al 84,04% de los miembros de las mesas de votación, a escala nacional.



María José Estrada asistió a las capacitaciones que se dictaron en el Instituto Cordillera, en el norte de Quito. La estudiante, de 26 años, dice que en las charlas no se profundizó la manera del conteo ni la nulidad de los votos. “Los temas se trataron de manera general, explicando las funciones que debe cumplir cada integrante”.



En el caso de que existan confusiones entre los miembros de las juntas, el CNE tiene un plan de contingencia. Según Lucy Pomboza, el día de las elecciones los coordinadores de mesa y de recintos darán acompañamiento y solventarán dudas sobre los procesos de escrutinio.



Agregó que quienes aún no han asistido a las capacitaciones, podrán hacerlo hasta mañana, en las 24 delegaciones provinciales del CNE.



El consejero Cabrera recordó que en la elección del Cpccs no existe asignación de escaños.