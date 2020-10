Escasez de vacunas para la gripe y avance del covid-19 hacen temer una doble ola en Europa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El aumento de la demanda de vacunas contra la gripe estacional ha provocado escasez en algunas ciudades europeas, lo que eleva el riesgo de una doble pandemia potencialmente letal, con los casos de covid-19 disparándose en el Viejo Continente. Muchos gobiernos incrementaron este año los pedidos de dosis y han lanzado campañas para animar a los ciudadanos a vacunarse.

El objetivo es inocular antes de lo habitual a una mayor parte de la población europea para reducir la carga en los centros de salud y hospitales.



Los principales fabricantes de vacunas, como GlaxoSmithKline, Sanofi, Abbott y Seqirus, aumentaron sus suministros para Europa en un promedio de 30% en previsión de una mayor demanda.



Pero los laboratorios están operando a plena capacidad y no pueden satisfacer los pedidos extra, dijo el miércoles Vaccines Europe, que representa a las farmacéuticas.



Autoridades de ciudades como Varsovia, además de los expertos sanitarios, aseguran que se está haciendo frente a una fuerte demanda temprana, lo que conduce a retrasos y escasez temporal.



"Este año, los pacientes vienen todo el tiempo y preguntan por las vacunas, más de 10 personas cada día", explica Grazyna Lenkowska-Mielniczuk, gerente de la farmacia Apteka Non Stop en el distrito de Wola, en Varsovia.



"Los mayoristas nos dicen lo mismo que nosotros a los pacientes: que no hay vacunas y que tenemos que esperar".



La temporada de gripe en Europa comienza en octubre y las infecciones suelen aumentar entre mediados de noviembre y principios de diciembre, según datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades. Los virus de la gripe estacional causan entre 4 y 50 millones de infecciones cada año y hasta 70 000 europeos mueren anualmente por causas relacionadas con la gripe, en particular los adultos mayores y las personas que forman parte de los grupos de riesgo.



Las medidas de precaución para frenar la transmisión de covid-19, como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado frecuente de manos, pueden ayudar a frenar las infecciones en esta temporada.



La transmisión de la gripe fue este año "muy limitada" por esa razón en el hemisferio sur, dijo la semana pasada Sylvie Briand, de la Organización Mundial de la Salud, en una sesión informativa.



Aún así, el aumento de las infecciones por coronavirus en todo el continente llevó a la Comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, a advertir el mes pasado sobre el riesgo de una "epidemia doble de covid-19 y gripe".

Prevenir la doble ola



Los expertos médicos están instando a que se inocule al mayor número de ciudadanos posible para evitar una crisis más profunda.



"Es necesario prevenir una doble ola de gripe más covid-19", explica Clemens Wendtner, médico jefe de infecciología y medicina tropical de la Clínica Schwabing de Munich, que recomienda que las personas menores de 60 años se vacunen este año.



El Ministerio de Salud de Polonia informó de que había comprado 3 millones de dosis este año y de que adquiriría más si fuese necesario. Hasta el martes había recibido 1,6 millones de dosis.



Pero las vacunas Influvac Tetra, de Mylan, y Vaxigrip Tetra, de Sanofi, están disponibles en sólo el 1% de las farmacias de Polonia, según gdziepolek.pl, una página web que ayuda a los pacientes a encontrar la farmacia más cercana con el medicamento que están buscando.



La situación es parecida en otra partes de Europa.



En Bélgica, un tercio de las vacunas pedidas aún no han sido entregadas y algunas llegarán más tarde de lo habitual, según la agencia de medicamentos del país. El Gobierno ha reservado cerca de 3 millones de vacunas este año, un 10% más que el año pasado.



En Klagenfurt, una ciudad del sur de Austria de 100 000 habitantes, las autoridades dijeron en un comunicado que habían hecho su pedido habitual de vacunas en enero, e intentaron sin éxito aumentar su cuota a medida que la pandemia iba llegando.



"Ya hay una grave escasez de vacunas contra la gripe en toda Austria y es preciso adoptar medidas urgentes", dijo Franz Petritz, concejal de la ciudad.



El Gobierno austriaco encargó 1,25 millones de vacunas para su población de casi 9 millones de habitantes, un 60% más que el año pasado, indicó el Ministerio de Asuntos Sociales.