La escasez de lluvias alteró a los cultivos en el Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La falta de lluvias por casi tres semanas consecutivas provocó alteraciones en la siembra y cosecha de los cultivos de la Costa y la Sierra. En Manabí, el maíz no se ha podido sembrar a tiempo y en Cotopaxi se reportaron pérdidas.

Una corriente de aire seco proveniente del océano Pacífico alejó a las nubes y causó días calurosos, sol intenso y madrugadas frías.



Estos cambios retrasaron la siembra de maíz y papas en Imbabura. Ambos cultivos fueron los más vulnerables, dijo Diego Pereira, director del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en Imbabura.



Pese a la falta de precipitaciones, muchos campesinos sembraron papa, tomate o pimiento a inicios de este año. Otros decidieron esperar.



En Imbabura, cada seis meses se cultivan cerca de 2 000 hectáreas de maíz y 800 de papa. Los productores de frutas, como mango, aguacate, durazno y manzana, entre otros, esperarán que llueva.



José Luis Vallejo y otras tres personas cosecharon ayer pimiento en la parroquia Imbaya, en Antonio Ante. El campesino contó que la falta de lluvia impidió el buen desarrollo del fruto. Eso se reflejó en una baja producción a escala provincial, por lo que se incrementaron los precios. El saco de pimiento subió de USD 3 a 7.

En Joseguango y Aláquez (Cotopaxi) los campesinos usaron mangueras para regar. Foto: Fabián Maisanche / EL COMERCIO



Javier Macas, analista de Pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), explicó que desde el fin de semana la corriente de aire seco se ha debilitado, por lo que nuevamente ingresará humedad desde la Amazonía. El Inamhi dijo que se trata de una anomalía y no el fin de la época lluviosa.



En la Sierra centro se registró este lunes 20 de enero del 2020 una leve llovizna en Joseguango Bajo y Aláquez, en el nororiente de Latacunga. La lluvia humedeció sembríos de maíz, alfalfa, papas, fréjol y otras plantaciones que no habían recibido la cantidad suficiente de agua. Solo en Cotopaxi, el MAG registró afectaciones en 15 hectáreas por una granizada y heladas en la parroquia Juan Montalvo.



Alexis Parreño, director del MAG en Cotopaxi, dijo que las cifras completas de los daños en la provincia se conocerán en esta semana.



Luz Vásconez regó con manguera más de 1 200 m2 de cultivos que tiene en el barrio Centro de Aláquez; lo hizo cada dos días. En cambio, las plantas de sus vecinos lucen amarillas.



Un panorama similar se vive en el barrio Concepción de Joseguango Bajo. Gloria Toaquiza sembró fréjol y maíz, pero las plantas que debían estar en vaina o mazorca por estos días están pequeñas y sin frutos.



En Manabí, el sector más afectado es el maicero. En Sucre, Tosagua, Jipijapa y 24 de Mayo, muchos agricultores no sembraron y hay cultivos sin madurar. En la provincia hay 70 000 hectáreas de sembríos de maíz. Por la falta de agua, en 5 000 hectáreas hay afectaciones, según la Asociación de Maiceros de Manabí.



En La Sequita (Tosagua), 200 agricultores están preocupados. Ellos esperaban que las lluvias empiecen en la primera semana de enero, pero solo han caído lloviznas.



Agricultores como Juan Zambrano decidieron no sembrar nuevas plantas hasta que comience a llover. Para las plantas en producción se riega con mangueras. Otros cosecharon el maíz antes de tiempo, por temor a que se dañe con tanto sol que ha hecho.



Los técnicos del MAG se reunieron este lunes en Jipijapa con los maiceros para analizar una estrategia que permita mitigar los problemas del sector.



En Los Ríos y Guayas, las lluvias de la última semana de diciembre permitieron a los productores de maíz y arroz preparar el suelo para la siembra.



Por ejemplo, en la finca La Dana -en el cantón Santa Lucía (Guayas)- se sembraron así 300 hectáreas de arroz.



En Salitre y Samborondón, los productores no se han animado a sembrar por el temor a que las lluvias lleguen en febrero y “ahoguen” las plantaciones, como el año pasado.



En Puerto Pechiche, en Los Ríos, Aurelio Zea aprovechó la garúa y sembró dos hectáreas de maíz. Indicó que las pequeñas lluvias, que se presentan de forma esporádica, generan la humedad necesaria para que germine el grano.



En contexto



Desde inicios de enero se registró una anomalía climática en plena época lluviosa, que causó incrementos de temperatura en casi todo el Ecuador continental. En localidades de la Amazonía se registraron temperaturas que superaron los 30°C.