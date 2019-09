Clima tenso en Haití con llamado a huelga por escasez de combustible

LEA TAMBIÉN

Calles desiertas, barricadas ardientes erigidas en una encrucijada estratégica: las principales ciudades haitianas están bajo tensión este lunes, 16 de septiembre del 2019, al lanzarse en las redes sociales un llamado a una huelga para denunciar la escasez de combustibles.

En Puerto Príncipe, como en otras ciudades del país, las estaciones de servicio ahora han detenido toda distribución de combustible, debido a la falta de stocks disponibles o por enfrentamientos causados por la gran afluencia de usuarios.



Gran cantidad de peatones que circulan por las aceras de la ciudad llevan con ellos un galón amarillo, que se ha convertido en un símbolo de la escasez de combustible que ha afectado al país durante más de tres semanas.



“Tuvimos que pelear en las últimas estaciones que dispensaban gasolina: todos estos golpes de galones que nos dimos unos a otros, ya no podemos hacerlo más, así que atendemos un día de huelga” expresó Mathurin Gideon, conductor de una camioneta que usa para el transporte público en la capital haitiana.



El tanque de su vehículo estuvo vacío durante varios días y ya no tiene más ingresos para mantener a su familia: “Esta es la primera vez en quince años que veo que estamos realmente paralizados”, subrayó.



“Los taxistas de motos pueden comprar un poco de gasolina en el mercado negro porque pueden pasarlo al precio de su carrera. Pero nosotros no podemos hacerlo porque nuestros pasajeros no pueden pagar y se niegan a pagar más”, agrega Gideon.



Por su lado, Watson Auguste ha encontrado algo para llenar su contenedor pagando cuatro veces más que la tarifa oficial.



“La policía golpeó a las personas que caminaban por las calles con un galón de gasolina. Ayer, robaron mi bidón así sin más”, dice el joven.



Durante el fin de semana, la policía realizó alrededor de 10 arrestos y confiscó varios barriles de combustible almacenados ilegalmente en propiedades privadas.



Este lunes, 16 de septiembre del 2019, se pudieron escuchar disparos esporádicos en varios vecindarios de Puerto Príncipe y fue incendiado un supermercado en el centro de la ciudad.



Al mediodía del hoy, la previsión anunciada por el BMPAD (oficina de monetización de programas de asistencia para el desarrollo), el organismo público haitiano que regula el mercado de productos derivados del petróleo, intentó ser tranquilizadora.

Ignace Saint-Fleur, su director general, dijo que se esperan cuatro cargamentos de combustible para fines de septiembre por un volumen que representa el consumo promedio del país durante un período de tres semanas.