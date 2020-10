Escasas visitas se registraron en los cementerios de Esmeraldas y Santo Domingo

LEA TAMBIÉN

En los cementerios de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas, en la Costa del Ecuador, la afluencia de visitantes fue mínima, este sábado 24 de octubre de 2020.

Las autoridades de ambas provincias, en la víspera, anunciaron controles para verificar que no se produzcan aglomeraciones que puedan generar contagios de covid -19.



No obstante, las familias aprovecharon que este fin de semana aún no entra en vigencia la restricción total anunciada en los camposantos, que no abrirán durante el feriado por el Día de los Difuntos.



En Esmeraldas, por ejemplo, los visitantes acudieron a limpiar los nichos y a realizar adecuaciones en un nuevo bloque de tumbas que se inauguró en septiembre de 2020.



Muchas de las lápidas estaban en obra gris y necesitan contar con la identificación para evitar confusiones, según indicó la administradora del cementerio, Teresa Quiñónez.



La funcionaria considera que en los días previos al próximo feriado acudirán más personas para anticiparse a las visitas de sus seres queridos.



El Comité de Operaciones de Emergencia del cantón dispuso que para el asueto se permitirá el ingreso de 30 personas por cada hora.



La idea es que en ese tiempo puedan ir solo a colocar flores y limpiar los espacios en visitas cortas.



Ese fin de semana no se permitirán las reuniones habituales y tampoco las misas de cada hora en la capilla del cementerio general.



Esta misma medida se aplicará en los camposantos privados Jardines de la Paz y Solange de la capital de la ‘Provincia Verde’. Los comerciantes y emprendedores, en cambio, sí podrán realizar sus ventas en los exteriores. Ellos serán parte de un festival de la colada morada y de otros bocados tradicionales de Esmeraldas.



En la provincia tsáchila las ventas de productos quedaron prohibidos en las afueras de los cementerios. La avenida Tsáchila este año no será cerrada para la instalación de pequeños negocios que habitualmente vendían arreglos florales y alimentos.