Escasa afluencia de personas en dos parques de Quito durante este 7 de diciembre del 2020

Aunque este lunes 7 de diciembre del 2020, era día de descanso en Quito por las fiestas de fundación, pocas personas concurrieron a los parques de la ciudad.

En el Parque Inglés, al norte de la capital, se observó escasa afluencia de personas. Esto sorprendió a Luis Andrade quien llevó a su mascota de paseo. Según comentó, este sitio es muy concurrido, sobre todo, los fines de semana y feriados. Sin embargo, esta vez hubo poca gente en las canchas y otros lugares de este centro de esparcimiento.



Lupe Guachamín, de 46 años, acudió con sus tres hijas y su madre para relajarse. Aprovecharon el sol, se sentaron en la hierba para conversar. Sus pequeñas hijas saltaban la cuerda a pocos metros. Guachamín es moradora del sector, vive en la avenida Fernández Salvador y acude a este lugar con frecuencia. A ella también le resultó extraño que haya poca gente en el parque. Esta mujer, ama de casa, indicó, además, que, en las últimas semanas, se han registrado robos a la gente que ocupa el parque, principalmente, en las tardes. Lupe atribuye a la inseguridad, propia de la zona, la escasa afluencia de gente a este lugar.



Aunque no había muchos ciudadanos, era notoria la presencia de ventas ambulantes alrededor del parque. Martha Pesántez tiene un puesto donde comercializa mascarillas. Las vende a un dólar cada una y son confeccionadas por ella misma.



Aprovechó el feriado para salir a promocionarlas, pero solo logró vender una docena durante los tres días de descanso. La situación no fue diferente en el parque La Carolina, donde había pocos deportistas en las pistas de atletismo y en las canchas de vóley y básquet.



A este lugar acudió Antonio Campana para hacer un poco de ejercicio. Él es aficionado al atletismo, así que aprovechó la escasa presencia de gente en la pista interna del parque, próxima a la Cruz del Papa, para ejercitarse sin la mascarilla.



Como comenta, es muy incómodo correr con el tapabocas puesto. A él le dificulta la respiración y por eso se la saca cuando no hay gente a su alrededor. Campana también pensó que el parque se llenaría durante el feriado, pero no fue así. Indica que solo el sábado hubo más gente, sobre todo, en las canchas.



Luzmila Tobar dijo que no siente temor, que el área está bien resguardada, sobre todo mientras el sol está presente. Dice que salió al parque La Carolina para despejar la mente porque sus vecinos no la dejaron dormir; festejaron dos días seguidos en los departamentos del edificio en el que vive.