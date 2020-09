Empieza a escapar diésel de un petrolero en llamas cerca de Sri Lanka

LEA TAMBIÉN

Tras un incendio, comenzó a escapar diésel del petrolero New Diamond, que se encuentra en la costa de Sri Lanka, por lo que la marina local teme la aparición de una nueva marea negra en el Océano Índico, como la que afectó a la isla de Mauricio en agosto.

Según la marina, se detectó una capa de petróleo cerca de la nave, cargada con 270 000 toneladas de crudo y 1 700 toneladas de diésel para sus máquinas.



El incendio, que comenzó el jueves pasado, se creía extinguido el domingo, pero el lunes se reanudó a causa de fuertes vientos en la zona.



Un avión de los guardacostas indios transportó este martes reservas de polvo químico para ser dispersado por helicópteros sobre el petrolero, añadió la marina de Sri Lanka.



El lunes, seis expertos en rescate y once profesionales especializados en gestión de desastres, enviados por los armadores griegos del buque, llegaron al lugar en el que se encuentra el navío, a unos 55 km de una aldea costera, Sangamankanda Point, añadió.



Con pabellón panameño, el New Diamond es propiedad de una empresa registrada en Liberia, Porto Emporios Shipping Ing., pero es administrado por el armador griego New Shippping Limited, de acuerdo con la Armada esrilanquesa.



Las temperaturas continúan siendo demasiado elevadas en la popa del buque-tanque como para permitir subir a bordo, señaló la empresa holandesa Smit Salvage, especializada en socorro y rescate de barcos, contratada por los propietarios.



“Una vez que la situación se considere estabilizada y segura, podremos inspeccionar el buque”, indicó su casa matriz, SMIT, con sede en La Haya, según la cual se prevé remolcarlo hacia un sitio más seguro y transferir la carga hacia otros petroleros.



Un total de 19 navíos, de Sri Lanka e India, participan en las operaciones de extinción del fuego.

El 'New Diamond', con 23 tripulantes a bordo transportaba su carga desde Kuwait hasta el puerto indio de Paradip. Un marinero filipino murió a causa de una explosión en la sala de máquinas.