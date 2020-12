Escándalos, fiestas y libadores en el espacio público de Esmeraldas son permanentes en 10 barrios de la ciudad

Un informe del ECU-911 establece que entre el 1 de marzo y el 13 de diciembre del 2020, en 10 barrios de la ciudad de Esmeraldas hubo el mayor reporte por escándalos (música con altos parlantes), alertas relacionadas con fiestas y libadores en la vía pública.

Entre los barrios, en primer lugar, está la zona de Valle Hermoso, en el sur de la ciudad, donde hubo 391 alertas por escándalo público y 571 relacionadas con fiestas.



En segundo lugar está el sector La Colectiva, en el norte de la ciudad, donde se reportaron 253 emergencias por escándalos y 339 por fiestas en las casas y entre amigos.



Luego se ubica el barrio El Arenal, en la vía al Puerto Artesana Pesquero de Esmeraldas, con 184 emergencias por escándalo y 288 por fiestas.



Uno de los barrios de la ribera del río Esmeraldas con la mayor cantidad de emergencias es Santa Martha. Desde allí se hicieron 131 llamadas de ciudadanos que no soportaban los escándalos y 147 celebraciones no permitidas.



El centro de la ciudad, la zona de Codesa, La Tolita, Bellavista Norte, Aire Libre, Propicia y Santas Vainas son otros sitios donde no se pueden controlar las fiestas.



En la ciudad se han registrado 2 276 emergencias por escándalo y 3 679 por actos relacionados con fiestas, donde debió intervenir la Policía Nacional.



“Los ciudadanos ya no sabemos qué hacer, porque no todos son conscientes de la enfermedad, por eso se toman las calles y barrios para ir contra lo dispuesto por las autoridades”, señaló Tito Mena, presidente de la Asociación de Barrios de la Ribera del Río Esmeraldas.



El jefe del ECU-911 de Esmeraldas, Álex Estupiñán, explica que las estadísticas permiten conocer las zonas de mayor incidencia y georeferenciar la intervención de la fuerza pública.



Por eso, en los sectores de Valle Hermoso, El Arenal y La Colectiva se han realizado operativos permanentes de la Policía. Allí, hay reportes por aglomeración de personas por las fiestas.



A través de la Intendencia de la Policía se han coordinado nuevos operativos con el apoyo de la Policía y la Armada, que son parte del plan Operativo Impacto.