Director de Rehabilitación plantea rebaja de penas por méritos para presos

El director de Rehabilitación, Ernesto Pazmiño, anunció que presentará un proyecto de rebaja de penas para los presos. El funcionario dijo que este beneficio ayudará únicamente a quienes hacen méritos. “En Chile hay una norma textual que dice: por cada dos días que el preso dedique a su educación se le rebaja un día de su pena”.

Actualmente, las cárceles del país reportan un hacinamiento elevado. Los 36 centros tienen una capacidad para 27 000 personas, pero están recluidas 41 000 (40 100 son adultos y el resto menores).



Una de las alternativas para solucionar este problema sería precisamente la propuesta que analiza el funcionario.



“Con ese incentivo, los presos estudian y trabajan”, aseguró Pazmiño. “Me visitaban personas que están con prelibertad y me decían: lo mismo da ser ángel que demonio en las cárceles, porque usted no tiene ningún incentivo. Si se porta bien sale con el 60%. Si se porta mal igual”.



En el sistema carcelario hay personas que no están inmersas en ningún proceso de reinserción y han sido identificados en bandas delictivas.

Según la Dirección de Rehabilitación, en las penitenciarías hay dos bandas que manejan territorios y la pugna genera altos niveles de violencia, que conlleva muertes.



Por eso -dice Pazmiño- “la mejor forma de incentivar que se incorpore a los procesos de rehabilitación es rebajar las penas. Lo único que quiere una persona detenida es salir pronto, pero por méritos”.



El Director de Rehabilitación aseguró que su propuesta no tiene nada que ver con la Ley del 2x1 que ya existía en el Ecuador. En el 2010, esa figura fue criticada, porque beneficiaba a criminales, narcotraficantes, cabecillas de bandas señaladas por asesinatos.



Luego desapareció de la norma penal. “Antes, cuando yo creé el 2x1, era el 2x1 seco. Cumplías la mitad y te ibas así no te hayas rehabilitado. Ahora no. Ahora es por méritos”, indicó Pazmiño.