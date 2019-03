Recep Tayyip Erdogan acusa a Benjamin Netanyahu de 'ladrón' y 'tirano'

LEA TAMBIÉN

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser un ladrón y un “tirano” que “masacra niños” , un nuevo episodio de la violenta polémica en que están envuelto ambos gobernantes.

“Que no nos dé lecciones. Netanyahu, compórtate. Eres un tirano”, declaró Erdogan en un acto en Ankara, agregando que el dirigente israelí había “masacrado niños palestinos”.



“Ese ladrón que dirige Israel está siendo juzgado en su país. ¿Por qué Netanyahu y su mujer son juzgados? Por robo”, agregó Erdogan, aludiendo a la imputación del primer ministro israelí en tres casos de corrupción.



Una violenta polémica estalló esta semana entre Turquía e Israel después de que Netanyahu, en plena campaña electoral, declarara que Israel no era el estado nación “ de todos sus ciudadanos” sino “únicamente del pueblo judío” , excluyendo de esa manera a los árabes.



El portavoz de Erdogan, Ibrahim Kalin, acusó el martes a Netanyahu de “racismo flagrante”, a lo cual, el primer ministro israelí respondió con un duro ataque al presidente turco.



“Erdogan, el dictador turco, ataca a la democracia israelí cuando sus cárceles están llenas de periodistas y jueces. Vaya broma”, dijo Netanyahu en un comunicado publicado en la noche del martes.



Ese comunicado provocó una nueva reacción de Kalin contra Netanyahu.



“El estado de apartheid que dirige Netanyahu ocupa territorios palestinos, mata mujeres y niños, encarcela a los palestinos en su propio territorio. Las mentiras y la presión no disimularán sus crímenes”, afirmó Kalin en un tuit.



El miércoles, Erdogan también mencionó los enfrentamientos ocurridos en la víspera entre policías israelíes y palestinos en la explanada de las Mezquitas de Jerusalén y lamentó que los policías y militares israelíes penetraran en ese lugar santo.



“No nos provoque. Nunca oprimimos un judío en este país, nunca le hicimos a una sinagoga lo que ustedes hacen” en la explanada, dijo Erdogan. “No nos provoquen, no entraremos en ese juego”, advirtió.