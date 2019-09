Erdogan lamenta que Turquía no tenga armas atómicas

LEA TAMBIÉN

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha lamentado el miércoles 4 de septiembre del 2019 que su país no disponga de armas nucleares y ha asegurado que ninguna nación desarrollada carece de este tipo de armamento.

"Hay quienes tienen misiles con cabeza nuclear, y no una o dos piezas... Pero yo no debería tenerlos, dicen. ¡Esto no lo puedo aceptar", dijo Erdogan durante su intervención en un foro económico en la ciudad de Sivas, según informa la agencia turca Anadolu.



"Ya no queda prácticamente ningún país desarrollado que no tenga misiles con cabeza nuclear; los tienen todos", aseguró.



Agregó que un antiguo dirigente político de una potencia nuclear, al que no quiso identificar, le aseguró que disponía de 7 500 "cabezas nucleares" y que al ser un arsenal inferior al de Estados Unidos y Rusia, iba a seguir fabricando más.



"Miren: ellos están compitiendo (para fabricar armas nucleares), pero a nosotros nos dicen: Alto ahí, no las hagas. Tengo a Israel al lado? Sí. Ellos intimidan a todos así", concluyó.



Turquía se unió al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares desde 1968 y lo ratificó en 1980.