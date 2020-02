Erdogan pide a Angela Merkel y Emmanuel Macron 'acciones concretas' para impedir crisis humanitaria en Siria

LEA TAMBIÉN

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió este viernes 21 de febrero del 2020 “acciones concretas” para impedir una “crisis humanitaria” en la provincia siria de Idlib, durante una entrevista telefónica con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel.

“Nuestro presidente subrayó la necesidad de poner fin a la agresión perpetrada por el régimen (sirio) y sus aliados en Idlib e insistió en la importancia de tomar acciones concretas para impedir una crisis humanitaria”, afirmó la presidencia en un comunicado.



El jueves, la cancillería alemana indicó que Merkel y Macron expresaron su “preocupación” por la “situación humanitaria catastrófica” en la provincia de Idlib, durante una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, cuyo país es el principal apoyo del gobierno de Bashar al Asad.



La cancillería alemana y el presidente francés “expresaron su voluntad de reunirse con el presidente Putin y con el presidente turco, Erdogan, para encontrar una solución política a la crisis”, añadió la cancillería.



La presidencia turca, sin embargo, no mencionó en su comunicado esa eventual cumbre a cuatro bandas.



En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó el viernes a la prensa que “se está discutiendo la posibilidad de que se celebre una cumbre”.



“Todavía no hay ninguna decisión clara sobre ello. Si los cuatro dirigentes lo juzgan necesario, no descartamos organizar un encuentro de ese tipo”, agregó.



El régimen sirio, apoyado por la fuerza aérea rusa, inició en diciembre una ofensiva para recuperar este último bastión rebelde y yihadista, pese a que la región estuviera sometida a un acuerdo de “desescalada” firmado por Moscú y Ankara.



Desde diciembre, unas 900 000 personas tuvieron que abandonar sus hogares en la región de Idlib y en sus alrededores, según la ONU.

Ahora, Ankara teme que la situación en esa región, fronteriza con Turquía, degenere en una nueva ola de refugiados, mientras que ese país ya acoge a más de 3,6 millones de sirios.