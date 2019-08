Equipo periodístico de Ecuavisa fue víctima de robo en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

La periodista de Ecuavisa Samanta Mora fue víctima de robo junto a su equipo cuando estaban desayunando en una panadería de Urdesa central, norte de Guayaquil, el hecho ocurrió a las 08:00 de este lunes 26 de agosto del 2019.

Según las declaraciones de Mora, uno de los hombres se movilizaba en una motocicleta mientras que su acompañante iba caminado. En la entrada del local se unieron, ingresaron y apuntaron directamente hacia la periodista.



“Al ver a los hombres me paré de inmediato, lo que hice fue agacharme y esconderme debajo de la mesa porque me apuntaron”, dijo.



En el hecho su camarógrafo Hugo Delgado fue apuntado con el arma de fuego en la cabeza. Los asaltantes se llevaron ocho celulares y bolsos de otros comensales del local. Luego de escuchar que las alarmas de la panadería se activaron, los asaltantes salieron del lugar.



Cuando estaban huyendo un hombre intento impedir la fuga de los ladrones, pero uno de ellos disparó en el aire para asustarlo.



“Según los Policías no encontraron indicios balísticos, pero todos escuchamos el disparo que afortunadamente no lo impactó al señor”, afirmó Mora.



El mayor Christian Rueda, jefe de operaciones del distrito Modelo, dijo que ya se encuentran en las investigaciones del hecho porque en el sector se han registrado otros robos.



“Se revisaron las cámaras de seguridad. Urdesa es un lugar comercial y la Policía está reforzando con más uniformados en estos puntos críticos, lamentablemente estos hechos se suscitan en segundos”, expresó el oficial.



La periodista acudió a la Fiscalía para poner la denuncia, pues los ladrones se llevaron sus documentos personales y ocho celulares de las demás víctimas.