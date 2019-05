El equipo periodístico de EL COMERCIO asesinado en 2018 formará parte del 'Journalists Memorial', del Newseum

LEA TAMBIÉN

A los 2 323 periodistas asesinados en el mundo que constan en la lista del 'Journalists Memorial' de EE.UU. se sumarán este año 21 nombres. Ellos son parte de un grupo de 54 profesionales que perdieron la vida en distintos países durante el 2018, mientras cumplían con su trabajo, según el Committee to Protect Journalists (Comité para la Protección de Periodistas).

En esa lista se incluyen los nombres de Juan Javier Ortega Reyes y Paúl Giovanni Rivas Bravo, miembros del equipo periodístico de este Diario, que fueron secuestrados el 26 de marzo del año pasado, cuando habían llegado a Mataje, en Esmeraldas, Ecuador, y que fueron asesinados en abril, en el poblado de Los Cocos, en Colombia.



Este es el espacio interactivo más importante a escala global para rendir tributo a la memoria de quienes pierden la vida en medio de sus coberturas o a causa de sus publicaciones. A través de un comunicado, sus familiares y amigos agrupados en el colectivo #NosFaltan3 señalaron que con este homenaje también recuerdan al conductor que complementaba el equipo, Efraín Segarra.



Newseum publicó en su página web la lista de los 21 periodistas que se sumarán a su Memorial e informó que se los incorporará el 3 de junio próximo, en las instalaciones del museo del periodismo que está en Washington DC, Estados Unidos. De acuerdo con el comunicado de Newseum, el memorial es dedicado anualmente para ilustrar los peligros que actualmente enfrentan los periodistas en el mundo y que están en constante crecimiento.



Por su parte, el comunicado de #NosFaltan3 subrayó que esta noticia es importante, tomando en cuenta que "mañana, 3 de mayo del 2019, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y es precisamente en ese contexto en que la inclusión del equipo periodístico de EL COMERCIO en el ‘Journalist Memorial’ cobra gran importancia”.



Además, dice: “Se trata de un llamado de atención a la sociedad sobre el crecimiento constante de este peligro para quienes trabajan en alertar los peligros que corre una sociedad por el crimen organizado y la negligencia de los Estados para combatirlo".



Y agrega que el homenaje del Newseum "será un constante recordatorio para el mundo y, especialmente, para el Estado ecuatoriano de que su historia no debe repetirse. De que el derecho a la vida y a la información de sus ciudadanos debe estar garantizado, a través del valioso trabajo de los periodistas y comunicadores".



'Journalists Memorial' incluye nombres de periodistas asesinados desde 1837 hasta el 2019 y este año se presentará con la campaña #WithoutNews. El 3 de junio, día de la presentación, no se exhibirán los periódicos que suelen estar en la sección 'Páginas de portada de hoy', dentro y fuera del Newseum ni en su página web. En su lugar estarán las páginas ocultas con el hashtag #WithoutNews. Se trata de un llamado a la sociedad para imaginar cómo sería el mundo si no existiesen periodistas que le contaran las noticias. También invitan a la gente a sumarse a la campaña, actualizando las fotos de perfil de sus redes sociales con ese hashtag.