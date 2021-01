Equipo de Álvaro Noboa presenta denuncia ante Contraloría y el IGM

Álvaro Noboa insistirá en su candidatura presidencial. La tarde de este martes 5 de enero del 2021 un grupo de sus representantes acudieron a la Contraloría General del Estado para presentar una denuncia que también fue presentada ante el Instituto Geográfico Militar (IGM).

Así lo confirmó la vocera de Noboa, Sylka Sánchez. En una breve declaración a la prensa afirmó que en el documento se informa que aún el proceso legal de la posible candidatura del empresario no está cerrado, por lo cual el IGM no podría proceder a la impresión de papeletas presidenciales.



Esta acción surgió luego de que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Pita, anunció que el organismo electoral había dado luz verde para imprimir las papeletas sin Noboa, una vez que no existían recursos legales por atenderse en relación a los binomios presidenciales.



Sin embargo, Sánchez dijo que en el oficio "estamos informando que cuidado los vayan a sorprender solicitando la impresión de papeletas cuando aún está pendiente el proceso".



Agregó que aún el Tribunal Contencioso Electoral no ha cerrado todos los expedientes. "Han pretendido engañar al IGM, esto sería un delito, peculado por parte del CNE", denunció Sánchez.