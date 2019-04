Un equipo del alcalde electo Byron Cárdenas inició el proceso transición en el Municipio de Latacunga

LEA TAMBIÉN

El primer encuentro entre el alcalde electo de Latacunga, Byron Cárdenas, y el actual burgomaestre, Patricio Sánchez, fue en el despacho de la Alcaldía este miércoles, 3 de abril de 2019. La conversación entre las autoridades duró alrededor de 30 minutos donde se definió los detalles del proceso de transición.

Sánchez informó a Cárdenas sobre el estudio de movilidad de la ciudad que le será entregado en los próximos días. El tema fue parte de la reunión luego de que los agremiados del taxismo cerrarán varias vías del centro histórico de la capital de la provincia de Cotopaxi.



Entre gritos y el sonido de pitos solicitaban no se de paso a la creación de nuevas cooperativas o se incremente los cupos de las compañías de taxis ejecutivos en las parroquias. “El alcalde Sánchez me confirmó que no se firmará ningún documento de ordenanza. Vamos a trabajar la transición con el mayor respeto y por el bien de la ciudad”, aseguró Cárdenas.



La comisión enviada por el alcalde Cárdenas se reunió este miércoles con varios directores departamentales de la administración saliente. Allí se definió el proceso de transición entre las diferentes autoridades. “Todo será transparente y de manera ordenada para entregar toda la información. Una empresa extranjera con veedores ciudadanos serán los encargados de ayudarnos en el proceso”, añadió Sánchez.