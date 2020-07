La epidemia de covid-19 se acelera, el pico no se ha alcanzado, dice la OMS

LEA TAMBIÉN

La epidemia de covid-19 “se acelera”, como demuestran los 400 000 nuevos casos registrados el pasado fin de semana, advirtió el martes 7 de julio del 2020 el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señaló que todavía no se ha alcanzado el pico.

“Aunque el número de fallecidos parece que se ha estabilizado a nivel mundial, en realidad, algunos países han realizado avances significativos en la reducción del número de casos, mientras que en otros los muertos siguen creciendo”, declaró Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia telemática.



OMS instó a gobiernos a “despertar” y a “librar combate” contra el coronavirus. Además, la OMS reconoció que “surgen pruebas” de la posible transmisión por el aire de covid-19, después de que científicos internacionales alertaran de esta forma de contagio.



“Reconocemos que surgen pruebas en este sentido y por tanto, debemos permanecer abiertos a esta posibilidad y a sus implicaciones, así como a las precauciones que deben adoptarse”, declaró Benedetta Allegranzi, funcionaria de la OMS en una conferencia de prensa telemática.



“La posibilidad de una transmisión por vía aérea en lugares públicos, especialmente llenos de gente, no puede excluirse. No obstante, se tienen que reunir las pruebas e interpretarlas”, prosiguió Allegranzi.



La responsable aconsejó “una ventilación eficaz en los lugares cerrados y la distancia física”. “Cuando no es posible, aconsejamos el uso de mascarilla”, dijo.



El lunes 6 de julio, un grupo de 239 científicos internacionales urgió a la OMS y la comunidad médica internacional a “reconocer la posible transmisión aérea de la covid-19”, en un artículo publicado en la revista Clinical Infectious Diseases de Oxford.



La OMS, ya criticada por haber tardado en aconsejar el uso de mascarillas, fue acusada de no querer admitir las pruebas que apuntan a una propagación por el aire del nuevo coronavirus, que ha provocado al menos 538 326 muertos en el mundo desde que China dio cuenta oficialmente de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido por AFP este martes.



Desde el comienzo de la epidemia más de 11 645 810 personas en 196 países o territorios contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 6 116 100 se recuperaron, según las autoridades.



La cantidad de muertos en Estados Unidos, que registró su primer deceso vinculado al virus a principios de febrero, asciende a 130 306. El país registró 2 938 624 contagios. Las autoridades consideran que 924 148 personas sanaron.



Después de Estados Unidos, los países más afectados son Brasil con 65 487 muertos y 1 623 284 casos, Reino Unido con 44 236 muertos (285 768 casos), Italia con 34 869 muertos (241 819 casos) y México con 31 119 muertos (261 750 casos) .



China, sin contar Hong Kong y Macao, registró un total de 83 565 personas contagiadas, de las que 4 634 murieron y 78 528 sanaron totalmente.



El martes a las 11:00 GMT y desde el comienzo de la epidemia, Europa sumaba 199 942 fallecidos (2 750 206 contagios) , Estados Unidos y Canadá 139 038 (3 044 389), América latina y el Caribe 129.920 (2.964.434) , Asia 39 249 (1 539 646), Medio Oriente 18 370 (842 154) , África 11 672 (494 640) y Oceanía 135 (10 347) .



Este balance fue realizado utilizando datos de las autoridades nacionales recopilados por las oficinas de AFP y con informaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).