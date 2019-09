Envíos de dos camaroneras, suspendidos

LEA TAMBIÉN

Un lote de camarón ecuatoriano recibió una alerta fitosanitaria para entrar a China. El mes pasado, en un cargamento de dos empresas exportadoras ecuatorianas se detectó una supuesta presencia de los virus mancha blanca y cabeza amarilla.

José Antonio Camposano, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó ayer que esta alerta sanitaria generó la suspensión temporal de estas dos empresas para realizar envíos hacia China. Este lunes recibieron las notificaciones oficiales de la suspensión temporal para realizar envíos a China.



“Ese anuncio oficial se conoció recién el pasado lunes, por lo que hasta fines de agosto las exportaciones no registraron ningún comportamiento diferente”, aclaró Camposano.



China es el principal destino de las exportaciones de camarón, con el 64% del volumen en libras en lo que va del 2019, según datos de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA). Ahí se incluyen las ventas que ingresan por Vietnam, que también llegan al mercado chino.



Entre enero y julio de este año se exportaron a los dos países más de 516 millones de libras de camarón, que equivalen a USD 1 317 millones. En días pasados, Camposano dijo que la gran demanda asiática ha impulsado el crecimiento del sector de los últimos años, que hasta julio ha exportado más de USD 2 000 millones.



El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, señaló que para atender la alerta fitosanitaria se ha articulado una estrategia conjunta entre el Gobierno Nacional, Cancillería y el sector privado.

“En los próximos días destrabaremos el asunto con China, uno de nuestros principales compradores”, destacó.



Para lograr esto, el Ministro anunció que hoy una delegación -conformada por el viceministro de Producción, Diego Caicedo, y el vicecanciller de la República, Andrés Terán- viajará a China para atender la declaratoria de brote de mancha blanca en este cargamento.



Según Ontaneda, lo que se está discutiendo es que el impacto sea el mínimo posible y las relaciones comerciales con este país no se vean afectadas.



Las autoridades están atendiendo esta alerta de supuesta mancha blanca y cabeza amarilla, a través de los protocolos de respuesta que ya existen y así evitar que se frene la comercialización del crustáceo.



Solo un contenedor ha recibido la alerta sanitaria, de más de 350 que se enviaron en esa fecha. Esta época es clave en el mercado asiático, pues deben concretarse las ventas para el inicio del año chino. Adicionalmente, se ha solicitado una aclaración, ya que en ese país está declarada la existencia de la mancha blanca. A finales de los años 90, la cría del camarón en Ecuador se vio afectada por esa plaga. Pero años después el crustáceo se fortaleció genéticamente y se volvió resistente a ese virus.



Respecto de la presencia de cabeza amarilla (yellowhead), esta es una enfermedad que no está presente en el país. Y lo más probable es que en el desembarque en China se haya tratado de un falso positivo.



Stanislaus Sonnenholzner, director del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (Cenaim), de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), dijo que el camarón ecuatoriano tardó más de siete años en adaptarse a la mancha blanca, por la que fue devastado en 1998. Actualmente, es una enfermedad con la que se convive y es inocua, no solo en Ecuador sino en varios países de América Latina.



La modificación en la genética y el robustecimiento del crustáceo ha permitido que la enfermedad no sea mortal, como en décadas anteriores, explicó. Según el técnico, la alerta de la posible presencia del mal de la cabeza amarilla debe ser descartado, porque ese patógeno no existe en el país.



Pero explicó que es necesario poner énfasis a otras amenazas de enfermedades emergentes, como el virus iridiscente, que está presente en Asia pero que podría migrar.