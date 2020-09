Envíos bananeros impulsaron las exportaciones no petroleras de Ecuador hasta julio del 2020

LEA TAMBIÉN

Hasta julio del 2020, 14 de los 27 sectores de exportación vendieron menos, frente al mismo período del 2019.

Entre las actividades que registraron desempeños negativos estuvieron petróleo, flores, prendas de vestir y manufactura. Mientras tanto, banano, frutas, cacao y elaborados registraron las cifras positivas más altas, según datos del Banco Central del Ecuador y Fedexpor.



Los envíos no petroleros crecieron un 8% que equivale a USD 637 millones más; en especial, por las ventas de banano.



Entre enero y julio del 2020 se exportaron 230,4 millones de cajas, según datos de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE); es decir, 17 millones de cajas más que en iguales meses del 2019.



El aumento se atribuye al crecimiento de la demanda en Unión Europea, Reino Unido, la zona del EFTA (puntualmente Noruega) y Medio Oriente. Mientras tanto, se registró una reducción de la demanda en los mercados de Norteamérica, Asia Central, Asia y Oceanía. Estos destinos aún no recuperan su dinámica de compra por las afectaciones que deja la pandemia del covid-19.



En el caso del cacao, los envíos aumentaron 19%. Francisco Miranda, presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e Industrializados del Ecuador (Anecacao), explicó, con anterioridad, que los agricultores le han dedicado más tiempo al cuidado de las plantaciones.



Además de eso, hubo siembras nuevas, sobre todo, en el norte de Manabí, sur de Esmeraldas y Oriente ecuatoriano.



Las exportaciones no tradicionales también continúan al alza, sobre todo, por el comportamiento de los rubros de madera, fruta y minerales. Este segmento registró hasta julio un incremento del 6%.