Vicente Taiano: ‘Llegaremos a un millón y medio de familias’

El 4 de febrero empezó la tercera fase de entrega del Bono de Protección Familiar. 236 000 familias recibirán un solo pago de USD 120 este mes y en la quincena de marzo se completará el pago a un total de 480 000 personas vulnerables, afectadas por la emergencia sanitaria.

Hasta la semana pasada cobraron el bono cerca de 35 000 personas y los beneficiarios continúan asistiendo a diario a los corresponsales no bancarios dispuestos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Taiano, conversó con este Diario sobre el avance y proyección de las ayudas entregadas en el contexto de la pandemia.



¿Qué pasa con los beneficiarios que no tienen acceso a la página web para enterarse que deben cobrar el bono?

​

Hay un seguimiento para visitar las casas de las familias. En el caso de que una persona no pueda ir a cobrar por sí sola buscamos los medios para atenderla y que pueda ir al corresponsal no bancario más cercano. También nos funciona bastante bien la mensajería y las llamadas que hacemos día a día.



¿A qué porcentaje del total de beneficiarios esperan llegar?

​

Este fin de mes haremos el corte de cuáles son las personas que todavía no han cobrado para proceder con llamadas y visitas en territorio. En el Bono de Apoyo Nutricional nos funcionó bien, tuvimos un porcentaje de cobro del 99,5%.



¿Cuál es el fin de los USD 120 según su seguimiento?

​

En las visitas en territorio hemos conversado con los beneficiarios y básicamente va destinado a solventar necesidades inmediatas de alimentación y salud.



Muchas personas que no resultan beneficiadas dicen también haber sido afectadas por la pandemia. ¿Qué decirles?



Hay una normativa para acceder al bono. Las familias tienen que estar dentro de los deciles tres, cuatro y cinco. Todos los ecuatorianos hemos sido afectados de una u otra manera por la pandemia, pero sin duda hay unos núcleos familiares que están más afectados que otros.



¿Por ejemplo?

​

Por ejemplo, una familia que está en condición de vulnerabilidad porque no tiene ningún ingreso y en este núcleo hay una persona con discapacidad o un adulto mayor. Y en esa misma casa quizá hay un niño de cero a tres años que podría estar dentro del margen de desnutrición crónica infantil o que no es parte de ningún servicio de salud infantil.



¿Cuántas personas en total serían beneficiarias?

​

En el marco de los bonos emergentes o de contingencia están las 950 000 familias de las fases uno y dos que recibieron el Bono de Protección Familiar el año anterior, más las 480 000 de dos fases en este año.



¿Qué otras acciones hubo?

​

En el Bono de Desarrollo Humano y Bono de Desarrollo Humano con componente variable se incluyó a 225 000 familias de septiembre a diciembre del 2020 y de enero a marzo de este año incluiremos a otra cantidad igual. Eso suma 450 000 familias. Y hasta mayo, aproximadamente 1,5 millones de familias en condición de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad van a estar dentro de nuestra red de protección social.



¿Se planea otro bono en los meses siguientes de este año?

Por ahora no. Lo que está previsto es el fortalecimiento de la red y seguimos en conversaciones con organismos para conseguir algún tipo de bono que no sea reembolsable, por ejemplo lo que hicimos con el Bono de Apoyo Nutricional, que recibieron 7 992 familias y no le costó al país ni un solo centavo.