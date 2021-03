Karina Gallegos: 'Es necesario incluir la voz del usuario en la elaboración de la norma'

Entrevista a Karina Gallegos, socióloga y coordinadora de la Asociación de Peatones de Quito

El Municipio de Quito tiene previsto hasta finales de este mes lanzar el concurso para la reestructuración de las rutas y frecuencias de buses, como parte de una mejora del servicio que contempla la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte. Karina Gallegos, coordinadora de la Asociación de Peatones de Quito, analiza el tema.

¿Cuáles son los principales problemas de quienes se movilizan en buses?



Un problema de raíz es la distribución de los recorridos. Hay barrios que no tienen el servicio. También hay zonas que solo tienen buses en cierto horario, otros hasta las 17:00. Esto es lo primero que se debe solucionar: la cobertura.

Además, se debe atender la demanda oeste-este porque en Quito se tiene cubierto lo longitudinal. Otro problema es la falta de aplicación de la caja común. Hacerlo podría mejorar las condiciones laborales de los choferes y se eliminarían los correteos.



¿Para la creación de la Ordenanza del Sistema Integrado de Transporte se incluyó a los usuarios?



En la construcción de la política pública se desconoce la voz del usuario. Son errores que pasan factura a futuro.



Es lamentable que no se haya sostenido una asociación de usuarios de transporte colectivo que puedan tener una posición. Sin embargo, si las normativas no se aplican no sirven de nada. Por ejemplo, ya hubo la Ordenanza para el mejoramiento del servicio y la caja común y no se llegaron a ejecutar. La crítica es: ¿por qué no se controla? La calidad del servicio no mejora. No importa cuántas ordenanzas se aprueben, sino que se ejecuten.



¿Cómo integrar en el nuevo sistema no solo a buses y al Metro sino otro tipo de movilidad?



Por ejemplo, hay que pensar en los alrededores de las paradas. Hicimos un estudio con las de la Ecovía en un radio de 300 metros y el resultado fue que se requiere hacerlas más seguras. Se puede empatarlas con estaciones de la bicicleta pública y veredas con rampas. Eso se debe considerar. Pero no está incluido como quisiéramos. En la ciudad, el tema de la intermodalidad está de lado.



¿Qué debe hacer el Municipio tomando en cuenta al usuario, a puertas de este cambio?



Lo prioritario es informar sobre los cambios que se vienen. La mayoría de la gente no conoce lo que se está discutiendo. Se requiere de una difusión masiva y constante. Además se debe incluir en la discusión al usuario. Hay mecanismos como la silla vacía.



¿Cómo mejorar el transporte en medio de la emergencia sanitaria?



Creo que se debe desatanizar el uso del bus. Superar esa idea de que las unidades son el punto de mayor contagio.



Se debe exigir el cuidado de las unidades, con desinfecciones que sean permanentes.



También el cambio en el modo de cobro para evitar la manipulación de dinero. Otro elemento es hacer conciencia sobe el uso de la mascarilla.