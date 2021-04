Salvador Quishpe: ‘En temas que beneficien al país, habrá respaldo’

Entrevista a Salvador Quishpe, asambleísta nacional electo por Pachakutik.



¿Es usted el más opcionado para presidir la Asamblea Nacional?



Sí. No sé si el mejor. No quiero poner categorías, pero sí hay una propuesta de Pachakutik para que sea uno de los candidatos a la Presidencia. Hemos adelantado acercamientos con la Izquierda Democrática (ID). Elaboramos una propuesta de agenda conjunta, más allá de la Presidencia y las Comisiones.



¿Qué temas tendría esta agenda con la ID?



Varias cosas. Estamos hablando de una nueva ley para el impulso a la producción y la reactivación productiva. Debe incluir capítulos sobre la distribución del agua. Un capítulo del tema del crédito. Necesitamos obligatoriamente revisar las tasas de interés. Según cálculos sí podrían sobrevivir con márgenes de utilidad las empresas o entidades financieras con crédito a un 5% de interés.



Otros capítulos de cómo abaratar costos de insumos para el sector agropecuario, y otro tiene que ver con la comercialización, que se reconozca el precio justo al productor, pero que al mismo tiempo no se le suba tanto el costo al consumidor. Habrá más cosas que incluir. En eso hemos coincidido con la ID y yo espero que coincidamos ojalá con todos los bloques. Y obviamente con el Ejecutivo. En materia de fiscalización necesitamos revisar los costos de producción petrolera.



¿Está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo?



Sí, conversemos, con todo gusto, pero conversemos también sobre estos temas, No se dice nada en relación a cómo se quema el gas en la Amazonía. Estamos perdiendo más de USD 1 000 millones anuales en la quema del gas natural. Demos un paso más, vamos a aprovechar de mejor manera el recurso petrolero



¿Qué opina de la reforma tributaria de Lasso, de eliminar la Senescyt, de llamar a consulta popular para eliminar el Cpccs?



Yo estoy de acuerdo. No he consultado al bloque, pero digo estaré de acuerdo porque hicimos una propuesta parecida. Sí. Vamos a bajar las tasas de interés. Yo le he escuchado al presidente electo que quiere bajar las tasas de interés al 1% a 30 años plazo. Tengo mis dudas. Al 5% sí se puede para cubrir los costos operativos. En el ingreso a la universidad, estamos de acuerdo, estudiemos los detalles, eso sí. Que eso no signifique mediocridad. Pero tampoco estaremos callados frente a la vulneración de los jóvenes que no pueden entrar a las universidades. Pero haber, yo le invito presidente revisemos los temas de fondo.



¿Por ejemplo?



Repotenciemos las empresas públicas, lejos de estar pensando en vender. Pongamos gente decente que ponga a funcionar a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, a las empresas eléctricas, Banco del Pacifico, hospitales, universidades. Por supuesto que tenemos que hablar con el Gobierno, nosotros tenemos la misma responsabilidad desde la Asamblea. Así que sí, dispuestos a conversar y a orientar políticas en ese sentido.



¿Es decir están abiertos a lograr este entendimiento Ejecutivo-Legislativo para salir de la crisis sanitaria y económica que tanto urge?



Esta es una obligación. Tenemos la función de conversar, no solo con el presidente, sino con todas las funciones del Estado.





¿Cómo será la relación del movimiento indígena con el Gobierno?



No puedo hablar a nombre de las bases, no nos hemos reunido todavía. En la medida que proponga temas en beneficio de los ecuatorianos, siempre contará con nuestro respaldo, a cambio de nada. No nos ande ofreciendo puestitos, ni gobernaciones, ni nada, cambiemos la forma de hacer política. Pero si me dicen que hay que reformar una ley para subir la edad de jubilación, habrá oposición.



Tenemos que leer el mensaje del 11 de abril, no queremos un Gobierno autoritario, sino uno que nos escuche. El presidente electo recibió el triunfo desde el páramo y desde la Selva. El 11 de abril, en el fondo, tiene el mismo propósito de la jornada de octubre del 2019, solo que esta vez fue acudiendo a las urnas, pero el objetivo es el mismo. Yo aspiro a que el presidente Guillermo Lasso esté visibilizando eso y orientemos las políticas en ese sentido, nosotros estamos predispuestos a conversar, el Ecuador es nuestra casa grande.