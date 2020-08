Roberto Dunn: ‘La valoración del banco del Pacífico estará en 30 días’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Roberto Dunn, presidente de CFN

¿Cuándo estará la valoración del Banco Pacífico?

Este proceso se inició hace más de un año atrás. No es de ahora. Arrancó en julio del 2019, con base al pedido del Presidente de la República de monetizar los activos. Uno de ellos es el Banco del Pacífico. Esa entidad es privada, no es pública, pero su accionista principal es la CFN, que es un banco público. Eso se debe aclarar.



¿Cuánto se avanzó?

​

El primer paso fue hacer una selección de empresas de primer nivel en el mundo para valorar el bien y se seleccionó al Bank of America Securities Y, una vez, que esto se termine se analizará tomar una segunda decisión, de si es viable la venta. El hecho de que se comience la valoración no significa que ya se va a vender mañana. La fase de venta no ha iniciado.



¿De qué se trata la valoración del Banco?



Es traer los flujos futuros hacia el presente. Esto no es simple. Se valora los clientes actuales y potenciales, las estrategias comerciales, el diseño de productos. Hay que poner todo el plan estratégico a futuro. Entonces, se trata de una información sensible que no puede ir a manos de los competidores y, por eso, el directorio de CFN decidió en julio del 2019 pedir la protección a esa información específica. Tal vez fue un desliz que la junta de ese entonces no haya definido el tiempo de reserva. Pero en ninguna parte del acta se habla de 15 años de sigilo, como se ha dicho.



Pero en la carta que CFN envía al veedor explicando la reserva se habla de 15 años y de un sigilo a toda la operación de venta.

​

Los 15 años salen de la ley, que es el tiempo máximo, pero no es que la CFN o su Directorio decidió ponerle una reserva de 15 años. La carta explica la decisión de la reserva y su base legal. Yo tengo que decirle al veedor lo que está en el acta. Hay un malentendido en este tema y lo tendremos que revisar en otra junta para focalizarlo más a la valoración, que es lo que se busca y que esté más claro.



¿Cuándo se retirará la reserva?

​

La información reservada, también lo dice el artículo de la Ley, será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ha satanizado que la reserva significa que se va a vender al banco entre gallos y media noche y no es así. Esto se ha dicho por no conocer las razones de la reserva y el porqué es necesaria. No es de locos, sino que hay temas sensibles. No puede ser posible que porque eventualmente se lo vaya a vender, todo el país conozca la estrategia comercial del banco. Podrá conocerse precios, patrimonio, activos, que ya están en la Superintendencia de Bancos y que es público, pero las estrategias de una empresa privada, no. Caso contrario, hasta los futuros compradores se pueden hacer a un lado.



¿Cuánto terminará la valoración de la entidad?

​

En 30 días.



¿Luego qué viene?

​

El Ministerio de Finanzas deberá definir si es el momento preciso para la venta. El Gobierno puede quererlo vender, pero tal vez el mundo ahora no está financieramente en capacidad de girar un cheque de ese valor. Eso también hay que definirlo como estrategia.



¿Cómo se garantiza la transparencia?

​

Tenemos un órgano rector de control, que es la Superintendencia de Bancos. Esa entidad sabrá el detalle de la valoración. Ellos están encima del proceso.



¿Como ve CFN una eventual venta?

El Banco del Pacífico es uno de los pocos casos de éxito, se ha manejado profesionalmente en este período y alejado de la injerencia de un Gobierno. Pero este es un tema privado y hay que dejar que gente profesional de la banca a nivel mundial ponga a la actividad donde el Ecuador la necesita, la competencia es muy sana para la banca.