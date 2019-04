Richard Martínez: ‘La reforma laboral se explorará con más velocidad’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

¿Cuál fue el objetivo de las reuniones con inversionistas en Washington? ¿Se buscó financiamiento?



No. Tuvimos citas con JP Morgan, Barclays, Credit Suisse. En conjunto participaron más de 200 inversionistas. Se dialogó y disipó inquietudes sobre el país, ya que nos interesa que las puertas de financiamiento estén abiertas.



¿Qué es lo que aún les preocupa a los inversionistas?



Hay varios desafíos para Ecuador. Tenemos un escenario de consolidación fiscal, que viene acompañado de presiones de financiamiento que no controlamos. Por ejemplo, ayer (viernes pasado), estuvimos en un foro importante sobre Venezuela que requiere atención, ya que genera un mayor esfuerzo fiscal del Gobierno de Ecuador para atender a esa población. Tuvimos reuniones estos días (la semana pasada), para evaluar la solicitud que hicimos para acceder a un fondo que tiene el Banco Mundial, para este tema y que ya está activo en Colombia.



¿De cuánto es la presión fiscal para Ecuador por este tema?

​

La primera estimación es que en los próximos tres años serán, al menos, unos USD 500 millones de continuar la tendencia del éxodo venezolano actual, pero se va a cuantificar en un estudio que estamos haciendo con el Banco Mundial y que se espera tener a mediados de semestre. Otro desafío es emprender con las reformas, por ejemplo, en el mercado laboral a fin de dar mayor capacidad de contratación a las empresas, especialmente de mujeres o jóvenes.



¿Entrará el trabajo por horas que anunció el Presidente Moreno?

​

Estamos analizando el tema. El Presidente lo comentó como una idea general. Tenemos que evaluar las restricciones de orden constitucional para encontrar, más allá del nombre, una modalidad que permita que los jóvenes hallen trabajo y, a la vez, no se precaricen sus derechos. También vamos a apuntar a sectores como exportadores que tienen cierta desventaja por la rigidez laboral frente a otros países con economías de escala.



¿Cuándo estará lista la reforma?

​

Tendremos listo el documento para una revisión preliminar dentro del Gobierno en las próximas semanas. Me da la impresión de que hay una defensa del marco legal actual de personas que tienen trabajo, pero como Gobierno queremos ampliar la discusión para ver cómo garantizamos la protección social de las personas que no tienen empleo. Además, el 70% del empleo es generado por mipymes, pero el sector registra un 45% de informalidad.



¿Cuándo se enviarán las reformas a la Asamblea?

​

La voluntad del Presidente es que exploremos este tema laboral con más velocidad y él mismo lo ha planteado para que podamos presentar estas reformas más rápidamente. Podría ser este año, pero no se ha definido nada aún.



¿Qué otras opciones se analizan?

​

Una jornada no tan rígida.



Pero eso ya existe.

​

Pero hay sobrecargos y por eso no se usa.



¿Qué se analiza en lo tributario?

​

Estamos trabajando a nivel técnico. En Chile, aprovechamos para conocer el trabajo de modernización tributaria, simplicidad, uso de herramientas y repatriación de capitales. La repatriación de capitales no solo puede generar el ingreso de una gran cantidad de dinero a la economía, sino que amplía la base de contribuyentes.



¿En qué incentivos se está pensando?

​

Una tarifa plana. Habrá que definir el monto. En Chile fue del 8% y ahora está trabajando en una del 10%. Todo esto falta por definir.



¿Qué pasa con el acuerdo con el FMI si no se aprueban las reformas?

​

El Gobierno se comprometió a entregar las reformas a la Asamblea, no a su aprobación. Pero más allá del acuerdo, hay que ver cuáles son las reformas que necesita el país para lograr más emprendimiento e inversión. Si no se aprueba lo tributario tendremos que hallar otros mecanismos para llegar a los mismos objetivos. No hay nada predefinido, pues vamos a trabajar para que esa reforma se apruebe.



En términos de financiamiento, ¿en qué se está trabajando?

​

Estamos evaluando una opción de manejo de pasivos de los bonos 2020. Eso hemos conversado con los inversionistas para hallar el mejor espacio y la mejor oportunidad. El esfuerzo de tener que abonar USD 1 500 millones en marzo del 2020 es un esfuerzo que debe reducirse.



¿Qué sector será el más golpeado por el programa de ajuste acordado con el FMI? ¿La clase media?

​

Este momento nos toca hacer un esfuerzo a toda la sociedad. Pero el programa está diseñado para que el esfuerzo recaiga en menor medida en los más pobres y, por eso, ampliamos en este año los mecanismos de protección social en USD 400 millones más.



El programa tiene un fuerte enfoque en lo fiscal. ¿Qué medidas adicionales se darán para reactivar el consumo y la economía?

​

Estamos preparando medidas que permitan al sistema financiero tener más liquidez para entregar créditos. La banca pública está jugando un rol activo en el refinanciamiento de las deudas. Otras opciones son permitir que las empresas tengan mayor oxígeno con el tema del anticipo del impuesto a la renta, una devolución ágil de impuestos para exportadores y la reforma laboral.



¿Cuál es la proyección para la economía?

El FMI proyectó menos de 0,5% y es demasiado conservadora. Nuestra estimación es un crecimiento de entre el 0,5% y 1%.



Hoja de vida.

​

Ministro de Economía y Finanzas. Fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE).



Formación.

​

Economista (PUCE); cuenta con un MBA en IDE Business School.