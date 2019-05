‘Mi objetivo es proyectar a Cuenca a 30 ó 50 años’

LEA TAMBIÉN

Hoy (13 de mayo del 2019) se conocerán los nombres de todo el equipo de colaboradores del nuevo alcalde de Cuenca, Pedro Palacios. En esa lista hay personas nuevas en la administración pública y funcionarios de carrera del Municipio. Mañana, en cambio, se cumplirá la ceremonia de posesión del Alcalde y de los 15 ediles. El nombramiento del Vicealcalde será este miércoles a las 10:00, en la primera sesión del Concejo.

Los cuencanos tienen aspiraciones altas con la nueva administración. ¿Cuáles son sus principales propuestas?



Que los ciudadanos tengan calidad de vida ahora y siempre. Ordenaremos la casa, haremos una reingeniería de procesos y una correcta planificación de Cuenca para llegar a los ciudadanos de forma ágil, eficiente y oportuna para atender sus necesidades. A lo largo de los años, Cuenca alcanzó un prestigio por ser referente en servicios básicos, cultura, legislación... En los últimos años eso bajó, pero vamos a recuperar esos espacios.



¿Cómo lo hará?

Con el liderazgo de la ciudadanía. Que cada actividad, trabajo, propuestas o decisiones que se asuma como ciudad sean legitimados por la ciudadanía para lograr un alcance local, regional y nacional.



¿Qué tiempo le tomará conocer todos los detalles de la Municipalidad?

Ya empezamos a hacer la tarea hace unas semanas. Hemos evaluado el macroproceso, la estructura organizacional e identificado algunas acciones. En los primeros 100 días tendremos el informe de cómo está la Corporación Municipal y tendremos listo los procesos para arrancar. Mi objetivo es llegar hasta finales de 2019 con procesos levantados y otros implementados. Nos pondremos metas y será una forma de medirnos.



¿Habrá obras emblemáticas como el nuevo estadio que ofreció?

Sí, lo haremos en esta administración. Las obras grises de cemento, verdes como los parques o los servicios básicos son necesarias, pero no son prioridad. En esta administración, la obra emblemática será la correcta planificación de la ciudad y dejarla proyectada a 30 ó 50 años para que tenga un norte y que cualquier decisión que se tome en el futuro esté enmarcada en esa planificación. Por ejemplo, si voy a construir el estadio o el nuevo aeropuerto se sepa con certeza cómo, cuándo, dónde y qué recursos necesito.



De la información técnica-financiera que recibió de la administración saliente, ¿qué le preocupa?

El tranvía es un tema que me quita el sueño. Es una obra heredada, pero la asumiremos con responsabilidad. La administración saliente indicó que todo está listo para inaugurarlo con bombos y platillos, pero no creo que sea así. Es uno de los temas que más atención le hemos dado y cada vez encontramos más información que hay que procesarla.



Es decir, la operación comercial no será inmediata.

No. Para operarlo debemos recibir la obra, saber cuándo se va a integrar a los buses, aprobar la tarifa, revisar el contrato de mantenimiento y los protocolos de seguridad, entre otros temas. El objetivo es que el día que arranque la operación no se detenga por inobservancias, falta de repuestos o por otros temas. Aún no tenemos claro los ingresos esperados, costos de operación y subsidios.



En las últimas semanas, usted se ha reunido con diferentes actores y sectores, principalmente, en Quito. ¿Cuál es la intención?

Nos reunimos con el Presidente de la República y ministros, autoridades de la Contraloría, Defensoría del Pueblo y Procuraduría con la intención de entender algunos procesos, que están en marcha. Además, pedimos a la Contraloría exámenes especiales de las empresas y departamentos municipales más importantes como Etapa, entre otras.



¿Qué información hay de la empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (Etapa)?

Hay preocupación por la situación financiera. Hay temas como si estamos cubriendo los gastos que demanda la potabilización del agua, el tratamiento de las aguas residuales y la protección de fuentes hídricas porque todo eso es agua potable. En telecomunicaciones todos sabemos que la telefonía fija -por obvias razones- tendió a la baja y redujo sus ingresos. Pero eso deberá ser compensado incrementando los usuarios de internet, TV por cable y otros servicios.



La conservación del agua y la minería preocupan en la ciudad. ¿Qué criterio tiene frente a esos temas?

Es fundamental cuidar las fuentes de agua. Pero vamos a ir más allá con el cuidado del suelo, aire, flora y fauna. Es necesario que las decisiones sean objetivas y conociendo todos los puntos de vista. Se habla de que la minería atenta contra las fuentes de agua, seguramente que es así. Pero la ganadería tampoco está lejos. Hay que invitar al diálogo.