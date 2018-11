Paúl Granda: ‘Ahora hay movilizaciones pero sin retaliaciones’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Paúl Granda, secretario de la política.

¿Por qué cada vez que hay medidas económicas, se cae el diálogo?

Cuando se toca el tema económico se pueden generar suspicacias. Creo que el país tiene que estar consciente de la situación económica que acarrea desde el 2015. Si no tenemos conciencia de la situación, difícilmente el remedio va a ser aceptado. En el diálogo se hace espacio para comprender cuál es la situación. No solamente comprender, sino comprometernos a sacar adelante al país.



Cada vez que hay un anuncio económico todos regresan a ver su gestión...

Muchos regresan a ver a Política cuando hay ciertas acciones o medidas que de una manera pueden generar un descontento. El tema de las universidades fue un proceso que me atrevo a decir fue reactivo frente a una discusión de carácter presupuestario, y se convirtió en una especie de acción propositiva en conjunto del Gobierno y 29 universidades. El hecho de estar en la mesa de diálogo es positivo.



Usted maneja la negociación política en dos vértices, la Asamblea y movimientos sociales. ¿Cuál es más difícil ahora?

No cabe duda de que tenemos una Asamblea heterogénea sin mayoría. Eso hace que haya complicaciones, pero nos extremamos en dialogar para tener consensos. Hemos sacado la Ley de Fomento Productivo, fue un consenso con dificultades, pero se aprobó. Hemos logrado aprobar el tema de la educación intercultural, el tema de los jubilados...



Pero la ley anticorrupción fue el cortocircuito con la Asamblea y le causó problemas al Ejecutivo y se lo cuestionó...

En democracia eso es maravilloso, eso es magnífico...



Pero todos los tiros fueron contra usted...

En una Asamblea en donde están representadas varias organizaciones políticas, es natural que haya divergencia de ideas, no se diga con el Ejecutivo. Hemos presentado un proyecto de ley anticorrupción, se recogieron varios planteamientos, los mejoramos. Es un proyecto más fuerte y esperamos que la Asamblea lo apruebe. Está en la comisión de Justicia, ahí puede haber obstáculos porque la preside una asambleísta de la línea correísta, y ellos no estarán muy interesados en el tema anticorrupción, pero estamos empujando para que eso se dé.



Esta semana tuvimos varias movilizaciones, de los lecheros, los transportistas, las universidades y fue más de lo mismo...

En el caso de los movimientos sociales nosotros hemos escuchado a todos cuando ha habido movilizaciones, en algunos casos creo que han sido injustas. Por ejemplo, el caso universitario está resuelto. Sin embargo, ha habido otras movilizaciones. Entendemos también la dinámica política de cada institución, entendemos que en las universidades hay un juego político, no podemos dejar de ver eso. Por ejemplo, en la movilización de la Conaie entendemos que efectivamente hay un derecho de movilización, pero qué bueno escuchar que hay movilizaciones y que no hay retaliaciones.



¿Qué pasa cuando un sector anuncia medidas de hecho para que se atiendan sus demandas?

Nuestra posición es respetar la libertad que tienen los ciudadanos para expresarse o movilizarse de forma pacífica. Quienes pretendan alterar el orden, afectar la libre circulación o prestación de servicios públicos deberán responder ante la ley. Que no se confunda nuestro espíritu democrático con debilidad.



¿Cuando se toman decisiones económicas usted está ahí?

Hay muchas decisiones que se toman desde la autonomía de algunas secretarías de Estado. Hay otras que se toman en un espacio colectivo y se busca hacer un análisis a profundidad no solo desde la perspectiva de la especialidad técnica de cada Ministerio, sino desde la perspectiva social y política, pero son temas normales de la administración.



¿Participó usted en la decisión de hacerse cargo de las cárceles?

En esa decisión no participé porque estaba ausente, pero frente a un encargo del Presidente yo, como no puede ser de otra manera, tuve que asumir la responsabilidad, con el máximo de los compromisos.



También pudo haber dicho que no... y tuvo lo de la fuga del exsecretario Fernando Alvarado.

Sí, es complejo, no voy a negar que fue un problema complicado, pero hay dos cosas fundamentales para un funcionario público: compromiso y vocación. Lo asumí con responsabilidad en un momento complejo. Creo que eso ha obligado a todas las instituciones del Estado a reconocer que hay que mejorar los procesos en este tipo de casos y a la Fiscalía para que con más eficacia revise cuáles son las acciones que se toman respecto de las medidas cautelares.



¿Es una derrota que el Consejo Nacional Electoral no tenga un representante del Gobierno en la Presidencia?

Sabíamos que este consejo iba a ser más heterogéneo con representación de tres organizaciones políticas y de dos sectores de la sociedad civil. La mayoría de los vocales ha tomado la decisión y como somos coherentes entre lo que decimos y hacemos respetamos esa decisión.



Hoja de vida

Paúl Granda (de 46 años) fue alcalde de Cuenca en el período 2009-2014. Es abogado por la Universidad del Azuay y tiene un posgrado en Legislación Financiera Privada en la Universidad Andina Simón Bolívar.



En la actualidad

Al inicio de este Gobierno fue designado Ministro de Transporte y Obras Públicas. Desde mayo pasado es el secretario de la Política.