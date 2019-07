Osvaldo Hurtado: ‘Postergar hace más costosa una decisión en el futuro’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Osvaldo Hurtado, expresidente de la República

¿Cómo se debe asegurar la gobernabilidad?

Es importante la gobernabilidad, que es tener unas instituciones constitucionales que faciliten la toma de decisiones, particularmente en el orden económico, lo que supone que el Presidente tenga una mayoría parlamentaria, que los ministros no puedan ser destituidos todos los días por el órgano legislativo, que las leyes necesarias sean aprobadas. Todo eso es bueno, pero no es cierto que sin estas condiciones no puede gobernarse el Ecuador.



¿No lo es?

No es cierto. Yo no fui un Presidente elegido por el pueblo, llegué a esa dignidad por el fallecimiento del Presidente. Mi partido, Democracia Popular, tenía en el Congreso el 10% de los escaños y existía una organización en capacidad de paralizar al país, que era el Frente Unitario de Trabajadores. Además, en el Congreso estaban grandes líderes como los expresidentes Carlos Julio Arosemena y Otto Arosemena, los futuros presidentes León Febres-Cordero y Rodrigo Borja y otra docena de grandes políticos, todos ellos en contra de mi gobierno. Y, sin embargo, pude gobernar, en una situación extremadamente difícil por la caída del precio del petróleo, la elevación de la tasa de interés internacional al 20%, y pese a la catástrofe de las inundaciones. En esas condiciones hice un ajuste económico y al terminar el Gobierno la economía crecía al 4%.



Entonces, ¿cómo se equipara eso ahora?



Entonces, ¿cómo no ha de ser posible gobernar el Ecuador hoy; cuando no hay una catástrofe natural, cuando la tasa de interés internacional es del 1,2 o 3% y si el Ecuador paga más es por su mala fama, o cuando el partido de Gobierno tiene más de un tercio de la Asamblea y cuenta con el apoyo de otros partidos para llevar su política económica. Tampoco hay grandes líderes opositores en el Parlamento.



El Gobierno debería aprovechar está mayoría con otros partidos...



El problema principal está en la Presidencia, en la dificultad que tiene Lenín Moreno para tomar decisiones oportunas y acertadas. El problema en el Consejo de Participación Ciudadana es de su responsabilidad. Él introdujo en la consulta popular una pregunta equivocada.



¿En las decisiones económicas también?



En lo económico, durante dos años no tomó ninguna medida para ordenar la economía y todavía demora en tomar decisiones, o se vuelve atrás. Viene hablando de la reforma laboral ya varios meses y no hay un proyecto para la reforma.



¿Es como que todavía añora su raíz de izquierda?



Hay dos explicaciones allí. Una, la que usted señala: él ha sido un socialista de toda la vida. Es una persona que cree que un presidente está para ser popular y no para gobernar, y se ha equivocado tanto que no ha conseguido ni lo uno ni lo otro, porque absteniéndose de tomar decisiones impopulares no ha mantenido su popularidad, que está, pues, muy disminuida. Dicho esto, no puedo dejar de desconocer que si tomamos como punto de referencia a Correa, pues Moreno es un gran presidente.



¿Si no hubiese tomado ese distanciamiento a partir de la consulta popular, estaríamos en el mismo sendero que Venezuela?

​

Sí, lo creo. Yo fui de los que votó por el sí en la consulta popular, a pesar de que esta pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana me parecía un grave error.



Entonces, ¿le falta un gran estratega político?



Presidente es presidente. ¿Qué quiero decir con eso? Tener buenos ministros ayuda y creo que los ministros de hoy son mejores que los ministros de Correa, salvo algunas excepciones. Pero a la final, quien toma las decisiones es el Presidente. Y en el Gobierno, toda postergación vuelve a la decisión mucho más costosa y difícil en el futuro.



¿Qué tiene que hacer Moreno en estos dos años?



Yo resolví aumentar el precio de los combustibles. ¿Cuál fue la consecuencia? Absoluta impopularidad, intento de derrocamiento, huelga general. Toda decisión para poner en orden la economía es complicada. Creo que en el Ecuador hay un ambiente infinitamente mejor para apoyar decisiones de esta naturaleza.



¿Más decisión?



Presidente es presidente, y las personas son como son: no cambian.



¿Tendrá gobernabilidad el próximo Gobierno?



Si se mantiene el sistema electoral y no se reforma, el próximo presidente, igual que Correa, podrá tener una mayoría en la Asamblea. Si continúa vigente este Consejo de Participación Ciudadana, el próximo presidente podrá controlar todos los órganos del Estado. Es que la gobernabilidad tiene que ser democrática.



¿No toda gobernabilidad es democrática?



Con Correa había plena gobernabilidad, pero era una dictadura. Y si bien el talante de Moreno no es autoritario y se ha empeñado en democratizar el Ecuador, hay instituciones que pueden ser usadas por el próximo Presidente para reeditar el gobierno de Correa, y en eso Moreno no avanza.

Hoja de vida



Osvaldo Hurtado nació en Chambo (Chimborazo) el 26 de junio de 1939.



Tiene 80 años. Es abogado, graduado de la Universidad Católica del Ecuador.



Fue Vicepresidente desde el 10 de agosto del 1979 hasta el 24 de mayo de 1981, fecha en que fue posesionado como Presidente, por el fallecimiento de Jaime Roldós en un accidente aéreo.



Este exmandatario del Ecuador finalizó su período el 10 de agosto de 1984.